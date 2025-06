Serie A, trattativa sbloccata: si chiude lo scambio con l’allenatore

Potremmo trovarci difronte ad uno dei casi più rari che il calciomercato della Serie A abbia mai conosciuto.

Stando alle ultime notizie, infatti, le società sarebbero vicine a chiudere uno scambio diverso dal solito, visto che parliamo di una trattativa che non vedrebbe coinvolti i classici due calciatori del caso. Ovviamente uno dei due lo è, ma l’altro è addirittura (e a sorpresa) un collaboratore tecnico, il cui nome sarebbero stato fatto dall’allenatore, che pur di dare il via libera definitivo a quest’operazione avrebbe chiesto in scambio proprio del suo giocatore questa importante figura da aggiungere al suo staff.

Si sblocca la trattativa per il difensore

La prima richiesta dell’allenatore non appena arrivato è stato proprio il difensore. Stiamo parlando di uno dei protagonisti della passata stagione, giocatore che rappresenta una certezza oltre che uno dei pilastri dai quali ripartire anche per questo campionato.

Ovviamente non è stata una trattativa semplice, fatta di tanti ostacoli e difficoltà che alla fine sarebbero state brillantemente superare, visto che il difensore è sempre più vicino alla permanenza. Ovviamente mancano le cose più importanti, le firme, ma la sensazione è che da qui a qualche settimana la situazione possa sbloccarsi una volta e per tutte, anche perché le due società avrebbero finalmente trovato la quadra definitiva per accontentarsi l’un l’altra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di atalantafanpage, il giovane Giovanni Bonfanti potrebbe vestire la maglia del Pisa anche nella prossima stagione, diventando però a tutti gli effetti un calciatore del club toscano. Questo perché i nerazzurri sarebbero prossimo a raggiungere con l’Atalanta un accordo piuttosto particolare che prevede uno scambio giocatore-allenatore per volere di Ivan Juric.

Si chiude lo scambio giocatore-allenatore

Mentre il prodotto del vivaio bergamasco farebbe ritorno in Toscana, in quel di Zingonia arriverebbe un collaboratore tecnico, un allenatore per intenderci, Miguel Veloso, espressamente richiesto da Ivan Juric nel suo staff. Stiamo parlando del centrocampista 39enne ex Genoa ed Hellas Verona, esperienze nelle quali ha avuto modo di conoscere e lavorare con l’attuale allenatore della Dea, che per aver fatto il suo nome un motivo ci sarà. Il portoghese in questi anni di Pisa ha dato il suo contributo per il ritorno in Serie A del club nerazzurro, dimostrandosi un valore aggiunto che potrebbe tornare utile ad Ivan Juric in questa prima esperienza bergamasca, sempre che quest’operazione vada alla fine in porto.