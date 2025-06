Atalanta: preso l’erede di Lookaman, lo pagano 18 mln

Cambiano i piani dell’Atalanta che si presenta alla prossima stagione con Juric in panchina. Ed è proprio l’allenatore a fare una richiesta specifica per l’attacco della Dea che ha subito accontentato il mister.

Infatti, la dirigenza sta per mettere a segno un gran colpo per l’attacco. Può essere lui, infatti, l’erede naturale di Lookman che è sempre in orbita Napoli per la prossima stagione. Il nigeriano, che ha davvero tante richieste, è pronto a salutare Bergamo.

Per questa ragione, la società ha lavorato d’anticipo ed ha messo nel mirino il calciatore che Juric conosce molto bene avendolo avuto alle sue dipendenze lo scorso anno.

C’è grande curiosità attorno all’Atalanta di Ivan Juric. La società ha scommesso tanto sul giovane allenatore che si trova a raccogliere l’eredità del suo maestro Gasperini.

Intanto, il club intende subito accontentare il mister ed è per questo motivo che sta per chiudere – in tempi record – l’affare relativo all’attaccante che nel prossimo scacchiere tattico di Juric può essere l’alternativa a Lookman.

Calciomercato: colpo dalla Premier, firma con l’Atalanta

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Dea sta per mettere a segno questo grande colpo per la prossima stagione.

Dopo attente valutazioni, la società è pronta a definire l’affare per prendere un nuovo esterno offensivo che può essere il sostituto di Lookman.

E’ una richiesta specifica di Juric, che ha avuto a disposizione il ragazzo nel corso della sua esperienza al Southampton.

Ed è proprio il tecnico a voler spingere di più riguardo questo acquisto con la società pronta ad accontentarlo e a potare all’Atalanta Kamaldeen Sulemana, esterno ghanese classe 2002.

Calciomercato Atalanta: è fatta per Sulemana

L’Atalanta sta per chiudere il colpo Kamaldeen Sulemana, in arrivo dal Southampton. I nerazzurri, su suggerimento di Ivan Juric, che ha avuto a disposizione il ragazzo nel corso della sua breve esperienza in Premier League, sono pronti ad investire una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Si parla di circa 17-18 milioni di euro per portare a Bergamo l’esterno ghanese, che ha grandi qualità e pronto a fare la differenza in Seire A.

I contatti sono andati avanti anche in queste ultime ore con la dirigenza pronta a definire il colpo e a sistemare gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’esterno che può essere il sostituto di Lookman, che è pronto a partire.