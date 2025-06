Juventus scatenata, l’ha convinto Thuram: firma negli States

Oltre ad essere una pedina fondamentale del centrocampo della Juventus, Khephren Thuram è diventato decisivo anche nel calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora avrebbe sfruttato la leadership del calciatore francese per convincere un suo collega, ed amico, a sposare una volta e per tutte la causa bianconera. Ovviamente guai a parlare di fumata bianca, anche perché in casi come questi i matrimoni si fanno in tre ma non in due, ma l’annuncio dello stesso Thuram fa trapelare parecchio ottimismo su un’operazione dalla quale potrebbe dipendere non solo il calciomercato della Juventus, ma addirittura la prossima stagione.

Colpo Juventus: Thuram decisivo

Oltre ad essere decisivo in mezzo al campo, Khephren Thuram ha dimostrato di esserlo anche fuori. Il francese ha dimostrato di avere una dote persuasiva fuori dal comune, che in futuro potrebbe garantirgli anche qualche importante ruolo dirigenziale nel mondo del calcio.

E chissà che quanto fatto per la Juventus non gli possa spianare in questo senso la via, dato che Thuram ha praticamente svolto il ruolo di direttore sportivo parlando e convincendo un suo collega, oltre che amico, a sposare la causa bianconera a partire dalla prossima stagione. Ovviamente non stiamo parlando di un’operazione prossima alla definizione, dato che c’è da trovare un accordo economico sia con il calciatore che con il club detentore del cartellino, ma la sensazione è che l’ostacolo più complicato, al momento, sia stato superato.

Intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, infatti, Khephren Thuram ha ribadito l’importanza che Randal Kolo Muani ricopre all’interno dello spogliatoio della Juventus, calciatore che la Vecchia Signora vorrebbe trattenere a tutti i costi. L’attaccante, complice anche l’influenza del figlio d’arte, sarebbe dello stesso avviso, ma ovviamente c’è da convincere prima il Paris Saint Germain, che non sembrerebbe intenzionato a smuoversi neanche di un centimetro dalle sue richieste.

Thuram l’ha convinto: ecco quando firma con la Juventus

Con molta umiltà Khephren Thuram ha detto di non aver convito lui Kolo Muani a restare, anche perché non c’è bisogno di farlo quando uno gioca per la Juventus. La realtà dei fatti è però un’altra, visto che il centrocampista francese in qualche modo ha condizionato la scelta del suo connazionale.

Ottenuto il sì dell’attaccante, Juventus e Paris Saint Germain si starebbero sentendo costantemente, anche durante questo Mondiale per Club, per trovare una soluzione che accontenti tutti. Prima di affondare il colpo definitivo su Randal Kolo Muani, però, la Vecchia Signora deve liberarsi di Dusan Vlahovic. Solo allora la permanenza del francese in bianconero potrebbe diventare realtà.