Juventus: è fatta per l’attaccante, chiudono l’accordo

Arriva il via libera da parte del club che sta per chiudere l’intesa per la cessione dell’attaccante che è pronto a vivere una nuova esperienza. Buone notizie, dunque, anche per la Juventus, ecco i dettagli.

Si muove qualcosa per il mercato in entrata della Juventus che, fino a questo momento, non è ancora partito del tutto.

Si attende la fine del Mondiale per Club per poter chiudere le prime operazioni. Intanto, la società sta lavorando a fari spenti per prendere un nuovo bomber.

Con la partenza di Vlahovic, la dirigenza deve trovare un sostituto all’altezza. Kolo Muani può essere riconfermato ma prima bisognerà trovare l’intesa con il Psg. Il francese, però, dovrà essere affiancato da un altro big, ecco chi vuole Comolli.

Calciomercato Juventus: annuncio dalla Germania, è fatta per il giocatore

Un intreccio di mercato che riguarda più società e che può portare dei benefici anche alla Juventus che questa volta è pronta a definire l’operazione ed investire i 70 milioni di euro per prendere l’attaccante, che pare aver dato preferenza all’offerta dei bianconeri.

Infatti, secondo le ultime notizie, i Gunners hanno definitivamente mollato Gyokeres ed hanno fatto all in per portare all’Arsenal Sesko.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Lipsia è pronto a dare il via libera alla cessione del giocatore che è pronto a trasferirsi in Premier League per una cifra compresa fra gli 80 e i 100 milioni di euro.

Arteta ha deciso di investire su Sesko per rinforzare il reparto offensivo, mollando definitivamente la pista Gyokeres che a questo punto può andare alla Juventus.

Gyokeres alla Juventus: l’Arsenal prende Sesko

E’ tutto pronto per la fumata bianca che porterà all’Arsenal Sesko. L’attaccante, infatti, ha deciso di lasciare il Lipsia per andare proprio alla corte di Arteta che l’ha preferito a Viktor Gyokeres che adesso è finito al centro delle voci di mercato che riguardano la Juventus. Addirittura, lo svedese ha messo da parte anche la proposta del Manchester United per la Vechcia Signora. Una preferenza dettata anche dalle ambizioni del club e dalla volontà della società di puntare con forza su di lui.

I bianconeri sono pronti a pagare i 70 milioni di euro necessari per strapparlo allo Sporting ma prima bisognerà trovare una sistemazione a Dusan Vlahovic, che è dato in partenza. C’è il Milan sulle tracce del serbo così come il Fenerbahce di Mourinho.