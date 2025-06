Intreccio Milan-Real Madrid: un altro affare alla Brahim Diaz

Il Milan sta studiando il calciomercato per provare a migliorare la rosa di Massimiliano Allegri e tornare in alto in Serie A e poi anche in Europa.

Ci sono molti nomi diversi sul taccuino di Igli Tare che ormai sta lavorando da circa un mese per provare a tornare grandi dopo una stagione davvero complicata. Non è da escludere, però, che ci saranno anche delle cessioni importanti, come già avvenuto con Reijnders. Anche Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan sono sulla lista dei cedibili ma Allegri vuole provare a trattenerli così da mantenere l’ossatura generale della rosa ed evitare troppi stravolgimenti.

Il futuro del Milan si intreccia anche con quello delle grandi squadre europee: è in corso una trattativa con il Real Madrid per un altro super affare.

Calciomercato Milan: intreccio con il Real Madrid

Il Milan intende migliorare la rosa per Massimiliano Allegri che ha chiesto garanzie per accettare il progetto rossonero e gli sono state date ma ora aspetta i calciatori giusti per rimettere in moto la macchina rossonera e riportatla in alto.

Il futuro del Milan dipende proprio dalle mosse di calciomercato e dalle trattative in entrata e in uscita che Igli Tare riuscirà a portare avanti in questo mercato che si preannuncia molto complesso.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è pronto all’intreccio con il Real Madrid: sarà un affare alla Brahim Diaz.

Milan-Real Madrid: c’è ancora la recompra per Jimenez

Uno dei volti del Milan della prossima stagione potrebbe essere Alex Jimenez. L’esterno spagnolo è stato importante nelle rotazioni della passata stagione, utilizzato sia da Fonseca che da Conceiçao sulla destra e sulla sinistra e potrebbe essere un vero e proprio jolly anche per Allegri.

Jimenez è appena diventato ufficialmente un calciatore del Milan, acquistato a titolo definitivo dopo il periodo di prestito, ma nell’accordo tra i due club c’è anche la clausola di recompra a favore dei madrileni, valida per questa estate e anche per la prossima.

Il Real Madrid studierà Jimenez anche in questa stagione e poi valuterà se riportarlo a casa o se lasciarlo definitivamente al Milan per il futuro.

Le cifre della recompra di Jimenez per il Real Madrid

Il Real Madrid può portare di nuovo Jimenez al Bernabeu se lo riterrà all’altezza delle aspettative e del lavoro di Xabi Alonso. Può già farlo questa estate per 9 milioni di euro, altrimenti lo lascerà in rossonero fino al 2026 ma potrà poi farlo ancora nei mesi estivi.

Se il Real Madrid intenderà esercitare la clausola di recompra il prossimo anno, dovrà sborsare 12 milioni di euro per strappare il calciatore al Milan e riportare lo spagnolo a casa.