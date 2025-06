Morata sta tornando in Serie A: si prende la rivincita sul Milan

La stagione di Alvaro Morata si è conclusa nel peggior modo possibile, con il grave errore del rigore in finale di Nations League.

L’attaccante spagnolo aveva iniziato al Milan, senza mai trovare la strada giusta per imporsi e per esprimere il suo talento e riuscire a dare un aiuto a Paulo Fonseca e ai rossoneri. A gennaio, poi, i rapporti con il club erano ormai incrinati e si è deciso per l’addio con il trasferimento in prestito al Galatasaray per provare a troavre la serenità lontano dai riflettori del calcio europeo più “vivo”.

Anche con il Galtasaray non ha fatto benissimo e il pasticcio finale è arrivato con il rigore sbagliato in finale di Nations League con la sua Spagna, con cui ha permesso al Portogallo di Cristiano Ronaldo di vincere il trofeo.

Calciomercato, Morata cerca riscatto in Serie A: le ultime

Alvaro Morata ha completato la stagione senza sorrisi ma ora vuole provare a riscattarsi totalmente e abbracciare un progetto che si basi sulle sue caratteristiche e qualità, sia di calciatore che umane e che possa, quindi, renderlo di nuovo centrale e possibilmente senza troppe pressioni.

Morata è stato sicuramente un ottimo attaccante ma troppo fragile nei momenti di difficoltà, questioni che spesso non gli hanno permesso di esprimersi sempre al meglio.

Secondo le ultime notizie di mercato, Alvaro Morata è pronto a tornare in Serie A: può abbracciare un progetto di grandissimo valore.

Morata ancora in Serie A: ci pensa Fabregas per il Como

Il Como di Cesc Fabregas è alla ricerca di nuovi calciatori che possano assecondare l’idea di calcio del tecnico spagnolo e che sappiano far crescere la squadra nel minor tempo possibile per portarla nei piani più alti del nostro campionato.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Alvaro Morata è l’ultima idea per l’attacco del Como. Fabregas vuole soprattutto calciatori giovani in tutte le zone del campo ma, come successo anche l’anno scorso, non disdegna assolutamente alcune figure più esperte che sappiano gestire i momenti di difficoltà e portare esperienza nello spogliatoio.

Morata a Como potrebbe trovarsi benissimo e prendersi la rivincita sul Milan che dopo appena 6 mesi non ha più creduto nelle sue qualità.

Morata verso il Como: affare a tre

Morata è in prestito al Galatasaray dal Milan per 12 mesi, ed essendo partito a gennaio, l’attaccante spagnolo tornerebbe in rossonero a gennaio 2026 se i turchi decidessero di non riscattarlo.

Dunque, per far sì che l’operazione Morata-Como possa andare a buon fine, il club comasco dovrà trovare l’accordo tra Milan e Galatasaray per il prestito che dovrebbe essere rescisso in anticipo e poi formulare una nuova offerta per arrivare al sì di tutte le parti in causa.