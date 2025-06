Calciomercato: colpo Balotelli in Serie A, lo stanno prendendo

Reduce dall’esperienza, poco positiva, a Genova, adesso Balotelli è pronto a ripartire dalla Serie A. A sorpresa, dopo le voci riguardanti un futuro in MLS, Supermario si sta convincendo ed è pronto ad intraprendere questa nuova avventura in Italia.

Ciò che fino a poco tempo fa sembrava essere una suggestione può clamorosamente trasformarsi in qualcosa di più serio. L’agente è a lavoro ed ha raccolto l’idea da parte della società che nelle prossime ore dovrà ufficializzare anche il nuvo allenatore.

Ci sono le basi per convincere Balotelli, che ha voglia di ripartire dopo un anno deludente passato al Genoa. Le promesse iniziali del club del grifone non sono state mantenute con l’arrivo di Vieira che ha cambiato tutto ed ha portato l’attaccante ai margini del progetto.

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, dal primo luglio Balotelli sarà libero di firmare – a parametro zero – con qualunque società. In Italia ci pensano in due: una è della Serie A. Ecco le ultimissime notizie riguardanti il destino del calciatore che sta riflettendo sulla possibilità di ricominciare di nuovo dalla Serie A.

Calciomercato: aggiornamenti sul futuro di Balotelli

L’attaccante aveva dichiarato, non poco tempo fa, di voler intraprendere un’esperienza lontano dall’Italia, negli Stati Uniti.

Adesso però, la situazione può clamorosamente ribaltarsi, con Balotelli che è pronto a ricominciare dalla Serie A. C’è una squadra neo promossa che sta pensando a lui per rinforzare l’attacco.

Un colpo d’esperienza per il club, che nelle prossime ore nominerà come nuovo allenatore Davide Nicola.

Nella lista della spesa della società c’è anche Balotelli che può ricominciare dalla Cremonese per tentare di salvare il club che si presenterà ai nastri di partenza con l’obiettivo di ottenere la permanenza in Serie A.

Balotelli alla Cremonese? Occhio anche al Palermo

Non c’è solo la Cremonese sulle tracce di Balotelli. Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, il giocatore è stato proposto anche al Palermo di Pippo Inzaghi.

La società rosanero, che lotterà per la promozione diretta nel prossimo campionato di Serie B, sta pensando ad un colpo ad effetto anche per catturare la piazza che ha iniziato a protestare dopo la deludente stagione appena conclusa, con l’eliminazione ai playoff contro la Juve Stabia.

Balotelli, quindi, è un’idea sia della Cremonese che del Palermo che sono i due club interessati al calciatore che per il momento non ha ancora deciso il suo futuro.