Niente Juve, lascia il Mondiale per firmare con la Roma

Ci sono dei risvolti in merito alla scelta da parte della Roma che ora è pronta a far decollare il nuovo progetto con nuovi acquisti e occhio anche a ciò che accade al Mondiale per Club.

Sono diversi i giocatori che sono finiti nel mirino di alcuni osservatori e dirigenti, adesso anche la Roma osserva con attenzione quella che può essere la prossima mossa con un nuovo acquisto importante che può essere fatto visto che c’è la volontà di andare avanti in maniera decisa nel nuovo progetto.

Dal Mondiale per Club la Roma può pensare di chiudere nuovi acquisti anticipando anche le altre società che si sono interessate in Italia ad un obiettivo comune a quello dei giallorossi.

La Roma ha puntato su Gasperini per la panchina e ora Massara come ‘nuovo’ direttore sportivo, occhio quindi a quelle che possono essere le loro prime mosse per rendere grande il club giallorosso e iniziare a competere per i vertici con sempre maggiore continuità. C’è la volontà di andare a piazzare dei colpi importanti da subito e proprio dal Mondiale per Club che possono esserci dei risvolti importanti.

Calciomercato Roma: beffata la Juventus, colpo dal Mondiale

La Roma vuole anticipare la concorrenza e anche club che si troveranno a giocare in Champions League come la Juventus, occhio quindi a quella che può essere una grande mossa da parte del club giallorosso per quello che è un primo obiettivo da parte di Frederic Massara che può regalare a Gasperini il primo vero colpo.

Appena arrivato è già a lavoro Massara che con Gasperini vuole dare un volto nuovo a questa Roma. Telefonate e contatti già più che attivi con il club giallorosso che può presto anche provare a chiudere il primo grande colpo che arriverebbe direttamente al Mondiale per Club.

Il primo vero obiettivo della Roma è Wesley, esterno brasiliano di 21 anni capace di fare il terzino ma spingendo tanto anche in zona offensiva. Il giocatore del Flamengo è un pallino di Gasperino che lo voleva già all’Atalanta e ora può diventare il primo grande colpo della nuova Roma per il futuro come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Su Wesley c’è anche la Juventus ma la Roma conta di trovare un accordo e c’è anche la possibilità di puntare poi per l’altra corsia, quella di sinistra, su un altro giovane talento come De Cuyper del Club Brugge.