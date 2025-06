Kean se ne va, la Fiorentina forma una coppia d’attacco interista

La Fiorentina può perdere Moise Kean tra qualche settimana: la clausola è ancora presente e può essere pagata dalle big.

I Viola hanno portato avanti una stagione molto importante anche grazie ai gol di Moise Kean ma alla fine non sono riusciti ad arrivare fino in fondo alla Conference League e in Serie A è arrivato un “deludente” settimo posto che riporta la squadra, al momento senza allenatore, a giocarsi al terza competizione europea per importanza.

A breve dovrebbe firmare Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina ma il suo progetto potrebbe partire senza Kean: al suo posto pronti altri due attaccanti super.

Calciomercato Fiorentina: addio a Moise Kean

La Fiorentina si è appoggiata totalmente sulle spalle di Moise Kean nella passata stagione e i risultati sono arrivati per larga parte del campionato e della competizione europea. Ma da solo Kean non è bastato a compiere il “miracolo” europeo sia per arrivare fino in fondo in Conference, sia per sognare la qualificazione in Champions League.

La sua stagione è stata perfetta, con 44 presenze, 25 gol e 3 assist a fare da cornice alla sua crescita esponenziale che ha portato tante big a interessarsi a lui.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Fiorentina sta per salutare Moise Kean: ora ci sono dei club pronti a pagare la clausola rescissoria.

Fiorentina, via Kean: nuovo attaccante dalla Serie A

La Fiorentina è ben consapevole che Moise Kean potrebbe essere ceduto entro la metà di luglio. Non è arrivato ancora l’accordo per il rinnovo del contratto e quindi la clausola è presente e ancora molto pericolosa.

Kean ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro che tanti club, italiani e non, stanno pensando di versare nei conti della Fiorentina per assicurarsi il centravanti italiano. Al suo posto la Fiorentina ha già preso Edin Dzeko che torna in Serie A dopo l’ultima esperienza all’Inter e non intende fermarsi.

Il nuovo nome che piace alla Fiorentina per l’attacco è quello di Sebastiano Esposito, sempre più lontano dall’Inter e con tanta voglia di affermarsi in Serie A a livelli molto importanti.

Esposito e Dzeko per l’attacco della Fiorentina: ok di Pioli

Stefano Pioli a breve dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore della Fiorentina e ha già dato il suo ok alla coppia d’attacco formata da Edin Dzeko e Sebastiano Esposito.

Secondo quanto riferisce Pedullà, l’Inter ha aperto le porte alla cessione di Sebastiano Esposito alla Fiorentina ma per una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro.