Fiorentina: colpo a centrocampo, l’hanno convinto

La Fiorentina è a lavoro per chiudere l’accordo con il centrocampista che può firmare con i viola in vista della prossima stagione.

A fare il punto della situazione, su questa operazione, è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio che ha lanciato l’indiscrezione di mercato relativa all’interesse da parte della Fiorentina per il giocatore, che ha tutte le carte in regola per poter fare la differenza nella squadra di Pioli.

Valutazioni in corso da parte della società che dalla prossima stagione avrà una nuova guida in panchina. Infatti, dopo l’addio di Palladino la dirigenza ha optato per un grande ritorno ovvero quello di Stefano Pioli, che molto presto sarà ufficializzato dal club.

Intanto, dopo aver definito l’arrivo a Firenze di Edin Dzeko, che firmerà da svicolato a parametro zero, la società sta lavorando per un altro acquisto che potrebbe andare a rinforzare la rosa della prossima stagione.

Si tratta di un giocatore estremamente tecnico che ha l’abilità per potersi imporsi all’interno della squadra e fare la differenza.

Calciomercato Fiorentina: lo stanno prendendo

Si accende il mercato in casa Fiorentina con la società pronta a chiudere per un altro acquisto.

In attesa dell’arrivo in panchina di Stefano Pioli, che prima dovrà liberarsi dagli arabi dell’Al Nassr, la squadra di patron Commisso è a lavoro per rinforzare l’organico e aggiungere esperienza e qualità all’interno della rosa.

L’ingaggio di Dzeko è un primo segnale della scelta da parte del club che adesso è pronta a chiudere anche per un altro colpo. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza ha messo nel mirino Traore che potrebbe tornare in Italia e firmare con la Fiorentina.

Traorè alla Fiorentina: ecco nuovi aggiornamenti

La Fiorentina sta lavorando per ingaggiare l’ex Sassuolo e Napoli Hamed Junior Traoré. Il trequartista, che all’occorrenza può giocare anche come mezzala, è reduce dall’esperienza reduce dall’esperienza in Francia tra le fila dell’Auxerre, dove ha fatto veramente bene.

Ripreso dopo l’infortunio, l’ivoriano dopo il prestito in Ligue 1 è tornato al Bournemouth che però non ha intenzione di confermarlo in rosa nonostante l’ottimo rendimento di Traore che ha messo a segno in 26 partite, 10 gol e 2 assist.

Dopo attente valutazioni la dirigenza viola ha messo nel mirino il giocatore e nei prossimi giorni sarà fatto il punto della situazione per capire i margini di manovra di questo affare che può portare alla Fiorentina Traore.