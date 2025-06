Calciomercato Roma: nuovo acquisto dalla Serie A, costa 28 mln

Ci sono degli aggiornamenti di calciomercato che riguardano la Roma, a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Gasperini.

La dirigenza, che ha appena chiuso per l’arrivo di Massara che tornerà a svolgere il ruolo di direttore sportivo, si è già mossa in anticipo per quanto riguarda un obiettivo di mercato che può fare la differenza nello scacchiere tattico di Gasperini.

Ha una valutazione di 28 milioni di euro, una cifra relativamente bassa considerando anche ciò che può dare in campo il calciatore che ha tutti i margini per poter migliorare.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione in merito al prossimo acquisto della Roma che è pronta a fare spesa in Serie A per rinforzare l’organico della prossima stagione.

L’arrivo di Massara sarà decisivo, in tal senso, visto che il dirigente è molto abile in queste trattative e potrebbe chiudere l’intesa con la società che ha già fatto sapere di non voler scendere sotto i 28 milioni di euro, ovvero il prezzo della clausola.

Calciomercato Roma: chi prendono in difesa?

Non solo l’attaccante, gli occhi dei giallorossi sono anche sulla difesa.

Serve un giocatore che sposi alla perfezione l’idea di gioco del Gasp che ha già fatto delle richieste in vista della prossima stagione.

Il mercato dei giallorossi è ancora fermo ma c’è qualcosa che si muove soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo di mercato per la difesa che ha già espresso la sua volontà di voler lasciare Bologna nel corso di questa sessione estiva di mercato.

Si cerca l’intesa con il club che è intenzionato a cedere alla Roma Lucumi per 28 milioni di euro.

Roma Lucumi: nuovi aggiornamenti

Jhon Lucumì è sempre in cima ai desideri della Roma per la prossima stagione. Il Bologna ha già fatto sapere che venderà il colombiano per il valore della clausola ovvero 28 milioni, una cifra già fissata che potrà essere spesa entro il 15 luglio.

Per il momento, infatti, la società della famiglia Saputo non è intenzionata a fare sconti. Intanto, con l’ufficialità di Massara come nuove ds potrebbe entrare nel vivo la trattativa visto che Lucumi è una delle richieste di Gasperini che apprezza molto il giocatore che può essere un ottimo rinforzo per il reparto difensivo della prossima stagione.