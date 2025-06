Roma: il colpo arriva dal Mondiale, beffa di Gasperini all’Atalanta

Dal Mondiale per Club alla Roma, con la beffa annunciata all’Atalanta per quanto avrebbe chiesto Gian Piero Gasperini.

Ha indicato il nome il tecnico di Grugliasco, che avrebbe voluto nel suo percorso fatto proprio alla Dea dove non è riuscito, invece, a piazzare quello che è il colpo che fa comodo adesso alla Roma.

Qualcosa si sistemerà sulle uscite, ma le entrate altrettanto saranno importanti. E per la Roma il colpo arriverebbe dal Mondiale per Club, direttamente dal Flamengo.

Calciomercato Roma: colpo dal Mondiale per Club

Il colpo dei capitolini arriva per Gian Piero Gasperini e in giallorosso si consuma così nella beffa che sarà per l’Atalanta.

Dopo i contatti che erano venuti fuori col club bergamasco, quando ancora Gasperini allenava l’Atalanta, alla fine è per la Roma che andrà a giocare in Serie A l’esterno difensivo del Flamengo. Il calciatore rossonero che piace particolarmente a Gasperini, potrebbe approdare in Europa per giocare in Capitale, dopo i rumors che lo avevano visto ad un passo dall’Atalanta.

Si tratta di Wesley, terzino destro del Flamengo che potrebbe rappresentare il colpo per vederlo titolare alla Roma nel campionato che vedrà i giallorossi come protagonisti, come auspicato dallo stesso nuovo allenatore che, nella sua presentazione, ha citato il Napoli per spiegare che si può vincere anche altrove e non solo tra Milano e Torino.

Roma, chi è il terzino che ha stregato Gasperini: beffa agli ex

Piace a mezza Europa il calciatore classe 2003 che, a soli 21 anni, potrebbe essere pronto al grande salto in Europa. Il terzino del Flamengo potrebbe vedere quest’esperienza al Mondiale per Club come occasione importantissima per farsi vedere dai top club. E la Roma, tentando di anticipare quella che è la forte concorrenza su di lui, potrebbe accordarsi per 20-25 milioni di euro col Flamengo, portandosi a casa il suo cartellino.

Wesley, infatti, è tra i radar anche di alcuni club di Premier League. In Serie A, invece, è tra le idee anche della Juventus che deve capire cosa succederà tra Cambiaso e i suoi altri giocatori della rosa che sarà a disposizione di Igor Tudor. Prima che il suo prezzo possa schizzare alle stelle, la Roma vorrebbe completare l’operazione e accontentare Gian Piero Gasperini che, virando su altre soluzioni, all’Atalanta non vide consumarsi il “matrimonio” tra Wesley e la Dea.