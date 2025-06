Inter, Chivu deluso da un calciatore: messaggio alla società

Tensione in casa Inter perché la prima sfida ufficiale con Cristian Chivu in panchina non si chiude nel modo sperato, l’Inter non va oltre 1-1 con i messicani del Monterrey alla prima gara del Mondiale per Club.

Dopo l’addio di Simone Inzaghi la società si è fatta trovare un po’ impreparata per poi puntare forte sul giovane allenatore Chivu per la panchina dopo un anno davvero deludente. Adesso ci sono delle novità in merito a quello che può accadere in vista del futuro per la panchina dell’Inter, ma anche quello che è stato nella prima partita ufficiale dell’allenatore con i nerazzurri.

Perché non è arrivata una vittoria come sperato, l’Inter è la prima squadra europea ad inciampare in un risultato contro pronostico perché è arrivato l’1-1 contro il Monterrey di Sergio Ramos che è andato anche in gol aprendo la partita. Solo un gol di Lautaro Martinez ha salvato i suoi, ma i nerazzurri non sembrano essere in forma sotto ogni punto di vista.

Molto nervoso a bordo campo Chivu per la sua prima partita da allenatore dell’Inter e non sarà facile ora riuscire a dare continuità di risultati visto l’aria che si respira. In questo momento ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere da qui in avanti, perché le prime scelte di Chivu sono state prese e c’è già chi rischia.

Inter, un calciatore rischia: Chivu si aspetta di più

Dopo la prima partita di Chivu sulla panchina dell’Inter contro il Monterrey arrivano anche le dichiarazioni del nuovo allenatore che ha lanciato un segnale importante alla società e la squadra in vista delle prossime sfide.

L’Inter di Chivu è scesa in campo con una formazione che ha dato dei segnali di come vorrà giocare l’allenatore e, intanto, ci sono stati minuti e occasioni anche per i nuovi acquisti. Proprio in questo senso sono arrivate le parole del nuovo tecnico nerazzurro che chiede ancora di più.

Non basta il pareggio per 1-1 contro il Monterrey e Chivu alza subito la voce verso la sua Inter. Il nuovo allenatore non può ritenersi soddisfatto di quanto fatto e per questo motivo che chiede qualcosa in più, soprattutto ai nuovi acquisti che devono dare freschezza al progetto: “Luis Henrique? Può fare meglio, ha personalità e buona tecnica”.