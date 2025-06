“Torna in Europa”, annuncio bomba del papà di Neymar

Arriva l’annuncio inatteso per il futuro di Neymar Jr che può tornare a giocare la Champions League con un club in Europa dalla prossima stagione perché ora si accende il mercato.

A parlare è stato direttamente il padre dell’attaccante brasiliano di 33 anni che può mettersi di nuovo in mostra in Europa. Dopo aver fatto la storia con il Barcellona e poi aver scelto il progetto ricchissimo del PSG, alla fine la carriera di Neymar è andata scemando non riuscendo ad imporsi come tutti si aspettavano nel calcio che conta e gli ultimi anni li ha passati in Arabia Saudita ma da infortunato.

Adesso però è tornato in maniera commovente al suo Santos che come un trampolino può davvero rilanciare la carriera del giocatore per gli ultimi anni. Perché adesso che Carlo Ancelotti è diventato il nuovo ct del Brasile che ha un piano per Neymar e il giocatore può diventare decisivo per la Nazionale brasiliana in vista dei prossimi obiettivi, ora occhio anche al ritorno in Europa.

Sono tante le squadre che possono pensare di mettere di nuovo le mani in Europa su Neymar perché adesso ci sono delle novità di calciomercato che arrivano grazie alle dichiarazioni del padre del giocatore che riapre la grande occasione per poter ammirare da vicino per noi il talento brasiliano.

Calciomercato: Neymar di nuovo in Europa, l’annuncio

Saranno decisive queste prossime settimane perché ora Neymar vuole arrivare al Mondiale 2026 in piena forma e con grande ritmo. L’obiettivo di Ancelotti è quello di vederlo essere il vero trascinatore del Brasile e occhio a ciò che può accadere da un momento all’altro visto che si può riaprire l’occasione di rivederlo in Europa.

Il padre e agente di Neymar torna a parlare e fa nuovamente un annuncio di mercato che può creare grande scompiglio tra i club d’Europa. Perché nell’intervista concessa a L’Équipe il padre del calciatore ha affermato che non è da escludere un futuro in un grande club europeo.

Da un momento all’altro potrebbero esserci anche degli incontri come ha rivelato il padre di Neymar che apre al ritorno in Europa per giocare la Champions League e arrivare al meglio della forma per i Mondiali 2026. Il giocatore e la sua famiglia ora stanno valutando ogni possibilità e occhio a quello che può accadere da un momento all’altro con le prossime ore già decisive.