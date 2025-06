La Serie A delle stelle: arriva Jadon Sancho – SKY

La Serie A è pronta ad accogliere un’altra stella di livello internazionale in questo calciomercato: Jadon Sancho.

Stando a quanto annunciato dai colleghi di Sky Sport, infatti, una grande del campionato italiano avrebbe contattato il Manchester United per capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe spostare di tanto gli equilibri nella prossima stagione. Nonostante tutte le difficoltà riscontrate nelle ultime stagioni, Sancho ha dimostrato che nel contesto giusto può ancora dire la sua e fare la differenza, ed è per questo che direttore sportivo ed allenatore starebbero spingendo tanto per questa soluzione, convinti che in Italia l’inglese possa tornare ad essere quel giocatore dominante che abbiamo imparato ad apprezzare al Borussia Dortmund.

L’ennesima stella in Serie A: arriva Sancho

Rientrato al Manchester United dopo il prestito più che convincente al Chelsea, Jadon Sancho potrebbe avere l’ennesima opportunità di rilancio in carriera, ma questa volta in Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno inglese sarebbe finito nel mirino di una grande del nostro campionato, che addirittura avrebbe anche già avviato i discorsi con i Red Devils per capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

Il calciatore avrebbe già dato massima disponibilità al trasferimento, anche perché avrebbe non solo la possibilità di giocare ad alti livelli, ma anche di mettersi in mostra in Champions League con la possibilità di riconquistare la maglia della Nazionale in vista del prossimo Mondiale.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, ancora alla ricerca di un erede di Khvicha Kvaratskhelia a sei mesi dalla sua cessione, il Napoli avrebbe fatto un tentativo proprio in queste ore con il Manchester United per Jadon Sancho, che con le sue qualità fisiche e tecniche potrebbe andare a formare un tridente da sogno con Lukaku e David Neres.

Svendita Sancho: in Serie A per 28MLN

Stando a dati Transfermarkt Jadon Sancho potrebbe lasciare il Manchester United in questo calciomercato per 28 milioni di euro, ovvero meno della metà che i Red Devils sborsarono nell’estate del 2021 (85 milioni di euro) per prelevarlo dal Borussia Dortmund. L’inglese è l’ennesimo esperimento fallito di questi anni, a conferma del fatto che il problema non sono tanto i giocatori, ma l’ambiente nel quale finiscono a giocare.

Per questo motivo, con un Mondiale alle porte, Jadon Sancho starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di andare via, con la Serie A, e il Napoli, opzione concreta. Nelle scorse sessioni di calciomercato si è parlato di Juventus per l’inglese, ma alla fine potrebbero essere proprio in campioni d’Italia quelli che riusciranno a portare nel Bel Paese il classe 2000, che potrebbe lasciare il Manchester United tanto a titolo definitivo quanto, ancora una volta, in prestito. I dialoghi fra le parti sarebbero appena cominciati, ma la speranza è che presto possa trovarsi una soluzione che possa accontentare tutti, soprattutto il calciatore.