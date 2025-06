Calciomercato, Abraham nuovo 9 di una big: resta in Serie A

Tammy Abraham ha lasciato il Milan dopo il prestito annuale ed è pronto a prendere una strada diversa: resta ancora in Serie A.

L’attaccante inglese ha vissuto un stagione complicatissima al Milan e non è mai riuscito a prendersi realmente i rossoneri, nonostante qualche prestazione incoraggiante che poteva far sperare in positivo. I suoi gol sono stati pochi, anche se ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, ma il Milan non ha alcuna intenzione di riscattarlo dalla Roma e ora, quindi, diventa un grattacapo per i giallorossi che intendono cederlo.

Il futuro di Tammy Abraham sarà lontano dai giallorossi ma potrebbe essere ancora in Serie A: può diventare il nuovo numero 9 di una big.

Calciomercato, Tammy Abraham ancora in Serie A?

Il Milan non riscatterà Tammy Abraham che, quindi, tornerà alla Roma ma non resterà nella capitale perché non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini né in quelli della società che, però, ora intende cederlo a titolo definitivo e monetizzare il più possibile. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.

L’attaccante inglese è uno dei meno performanti della Serie A, si è un po’ perso negli ultimi anni e ora ha intenzione di trovare un progetto che si sposi bene con le sue caratteristiche.

Secondo le ultime notizie di mercato, Tammy Abraham può cambiare squadra ma restare ancora in Serie A: è l’obiettivo di una big.

Abraham ancora in Serie A: ci pensa l’Atalanta

Tammy Abraham potrebbe prendere il posto di Mateo Retegui all’Atalanta. L’attaccante italo-argentino è uno dei migliori del nostro campionato e interessa a molte squadre, italiane e straniere, e potrebbe decidere di lasciare la Dea dopo appena una stagione a Bergamo.

Con il ritorno di Gianluca Scamacca, Ivan Juric avrebbe già un attaccante forte e di grande livello su cui puntare ma vuole anche un’altra punta con caratteristiche simili che gli permetta di ruotare nelle scelte e arrivare a giocarsi tutte le competizioni da protagonisti.

Abraham all’Atalanta sarebbe una grande scommessa per tutti, anche per lo stesso calciatore, che non potrà fallire più dopo le ultime esperienze negative.

Atalanta su Abraham: è un affare low cost

Con il contratto in scadenza nel 2027, Tammy Abraham sarebbe un colpo low cost per l’Atalanta che potrebbe trovare l’accordo con la Roma sulla base di 10 milioni di euro più bonus e portare a Bergamo un attaccante che dovrà rinascere ma che con la giusta dose di pressione potrebbe fare bene.

Abraham guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, cifra che l’Atalanta non può garantirgli e quindi toccherà all’inglese, a quel punto, fare un passo verso la Dea e ridursi l’ingaggio.