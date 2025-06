Disastro Mondiale per Club, a rischio le prossime partite

Un momento complicatissimo questo per le squadre impegnate al Mondiale per Club che si sta giocando negli Stati Uniti, perché arrivano delle nuove notizie che mettono a rischio la competizione.

E’ la prima storica edizione del Mondiale per Club a 32 squadre che sta facendo molto discutere per tutto ciò che è accaduto in questi primi giorni e ora attenzione a quello che rischia davvero di complicare la regolarità delle partite che possono essere anche più volte interrotte o rinviate visto quello che stanno venendo fuori.

Una situazione per nulla facile perché non c’è pace e riposo per i migliori calciatori al mondo che sono impegnati con i loro rispettivi club in quelle che sono altre partite di grande livello da dover giocare. Sono impegnati con il Mondiale per Club le migliori squadre di tutto il mondo che adesso però non sembrano convinti di ciò che sta accadendo.

Al momento non c’è il grande seguito che si sperava di riscontrare in questi primi giorni del Mondiale per Club, anzi vengono fuori delle pessime notizie che ora possono complicare il resto dello svolgimento del torneo perché c’è la sensazione che si possa andare verso un problema sempre più serio per squadre e giocatori che denunciano quanto sta accadendo.

Mondiale per Club a rischio: la situazione si complica

Vengono fuori delle dichiarazioni che non fanno altro che alimentare la polemica e i problemi che potrebbero riscontrare le squadre in questo Mondiale per Club che ha deciso di creare la FIFA con 32 squadre impegnate in questo momento, tra la migliori e più vincenti degli ultimi anni, negli Stati Uniti.

Le ultime squadre a scendere in campo sono state tra quelle europee PSG e Atletico Madrid che hanno provato ad accendere il torneo con una prima super partita visto che hanno giocato in questi primi giorni squadre poco note in Europa e che non hanno acceso lo spettacolo.

PSG-Atletico Madrid si è giocata alle ore 21:00 europee, quindi le ore 12:00 degli Stati Uniti e questo è stato un grandissimo problema per chi era in campo. Perché entrambe le parti concordano su una cosa: il caldo delle 12 è insostenibile per le squadre impegnate al Mondiale per Club.

«La partita è stata chiaramente condizionata dal caldo. Giocare alle 12 va sicuramente bene per l’Europa, ma i giocatori soffrono queste temperature», ha dichiarato l’allenatore Luis Enrique e di peggio ha detto il giocatore Marcos Llorente: «Non è una scusa, siamo tutti nelle stesse condizioni. Giocare con questo caldo è impossibile. Mi fanno malissimo i piedi fino all’unghia, non riuscivo né a fermarmi né a ripartire».

Da capire se la FIFA prenderà una decisione per la prossime partite dopo la denuncia dei club sugli orari delle partite del Mondiale per Club.