Jaissle: L’Esplosione con il Salisburgo, le Vittorie Asiatiche e la Filosofia di Gioco alla Red Bull – Scopriamo il Tecnico dell’Al-Ahli

Dal gelo dei monti austriaci al caldo di Jeddah, un giovane tecnico plasma squadre che corrono, pensano insieme e colpiscono dritto al cuore del gioco. È la traiettoria di chi ha imparato a vincere presto e ora cerca la consacrazione in Asia, senza rinunciare a un’idea chiara: calcio verticale, coraggio e cura dei dettagli.

Matthias Jaissle è cresciuto nell’orbita di Ralf Rangnick. Prima da difensore all’Hoffenheim, poi da allenatore dentro l’universo Red Bull. Lo chiamano “pupillo” non per caso: stessa ossessione per i ritmi alti, stessa fiducia nei giovani, stessa fame di campo corto. Ma il tedesco del 1988 ha messo del suo. Meno proclami, più misura. E un modo calmo di spiegare il perché delle scelte, anche quando la partita brucia.

Nel 2021, a 33 anni, esplode al Salisburgo. Vince subito il campionato e la coppa nazionale 2021-22. Porta il club per la prima volta agli ottavi di Champions League: in quella fase a gironi risultano decisive le vittorie interne contro Lille (2-1) e Wolfsburg (3-1). Intanto fa crescere profili che tutti guardano: Adeyemi, Okafor, Aaronson. Non c’è magia, c’è metodo. Scatti coordinati, distanze strette, recupero palla immediato. Sembra semplice, non lo è.

Poi arriva la chiamata dell’Al-Ahli. Estate 2023, Arabia Saudita che attira stelle e idee. Esordio in Saudi Pro League con un segnale forte: 3-1 all’Al-Hazem e tripletta di Roberto Firmino. Da lì partono le prime vittorie “asiatiche” del suo percorso. Rosa importante, spogliatoio multilingue, aspettative altissime. Il club resta stabilmente nel gruppo di testa. Il primo trofeo saudita non è ancora arrivato: dato da tenere fermo. Ma l’impronta si vede, e non è cosmetica.

Dal Salisburgo all’Arabia Saudita

Il salto non è solo geografico. In Austria, Jaissle gestiva un laboratorio perfetto: talenti giovani, ricambi programmati, contesto competitivo ma protetto. A Jeddah, cambia quasi tutto: livelli d’esperienza, status delle stelle, pressione mediatica. Il filo che tiene assieme le due vite? La struttura. Sessioni corte, obiettivi chiari, ruoli netti. In settimana si definisce il “come”; nel weekend si pretende il “quanto”. La differenza la fanno i dettagli: dove inizia il primo pressing, chi copre il corridoio centrale, quando forzare la giocata verticale.

Dentro la filosofia Red Bull

La sua idea non ha orpelli. Squadra compatta in 30-35 metri. Pressing alto come abitudine, non come scommessa. Poche conduzioni, molti passaggi in avanti. Si perde palla? Recupero entro pochi secondi, oppure fallo “intelligente” per fermare la transizione avversaria. In termini semplici: correre bene per correre meno. In termini emotivi: sentirsi parte di un gesto comune. È qui che il tecnico aggiunge il tocco personale. Chiede coraggio, ma tollera l’errore se è dentro il piano. Pretende disciplina, ma non soffoca l’istinto del giocatore creativo. In Arabia lo si è visto con esterni che partono larghi e attaccano lo spazio alle spalle, mentre la mezzala accompagna con tempi esatti. Azione corta, pulita, verticale. Quando funziona, il pubblico lo capisce al volo.

C’è una domanda che aleggia, ed è giusta: quell’idea “di scuola” può diventare identità vincente anche lontano dall’Europa? I segnali dicono che sì, il metodo regge. Il resto lo faranno il tempo, le notti calde dello stadio, e la capacità di tenere il gruppo sul filo buono della tensione. Intanto, il pallone corre dritto. E sotto la luce dei led, la firma di Jaissle resta chiara: meno parole, più campo.