Dalla Spagna: Endrick in Serie A, destinazione scelta con Ancelotti

Il futuro di Endrick è lontano dal Real Madrid. Spazio, tra le stelle del Bernabeu, non ce n’è più per il fuoriclasse brasiliano.

Troppo chiuso, nonostante il suo livello che resta alto, ma che non riesce ad esprimere con il suo allenatore Xabi Alonso che per forza di cose, gli preferisce Kylian Mbappè e gli altri calciatori nel reparto offensivo delle Merengues.

Rischiando di non andare al Mondiale con Ancelotti CT del Brasile, l’attaccante di Taguatinga avrebbe preso una decisione ben precisa e in comune accordo con il Real Madrid: lasciare il club.

Calciomercato: Endrick in Serie A, la rivelazione dalla Spagna

È dalla Spagna e precisamente da Defensa Central che hanno fatto conoscere le ultime sul futuro di Endrick.

Il fuoriclasse brasiliano, di questo passo, rischia di essere tagliato fuori dal Mondiale col Brasile, cosa che vorrebbe evitare nonostante abbia l’età giusta per sognare anche di esserci in altre edizioni, qualora dovesse saltare questa che arriva nell’estate del 2026. Le qualità le ha tutte le metterle in mostra, ma non sarà più al Real che lo farà.

Da Madrid pare abbiano deciso di cederlo, anche se in prestito, altrove. Con Carlo Ancelotti, mettendosi in contatto col tecnico di Reggiolo, Endrick potrebbe valutare attentamente quella che è la destinazione che più fa al caso suo. E in Italia ci sono diversi club che potrebbero valorizzare il suo talento, dandogli spazio da titolare che a Madrid non trova più. Fino a questo momento, con la camiseta blanca, non ha giocato neppure una partita. A gennaio sarà addio, oppure un arrivederci, in prestito o con il diritto di recompra.

Chi prende Endrick? Le cifre e la formula dell’operazione

A prendere Endrick, tra le ipotesi in Serie A, potrebbero essere sia la Roma che il Milan. I motivi dell’affare sarebbero diversi, ma entrambi “suggeriti” probabilmente da Ancelotti. Già in passato si era vociferato di un approdo in Italia per Endrick e in Capitale, quando ancora Ancelotti risultava tra le voci come possibile nuovo allenatore della Roma. Ma ora c’è pure il Milan.

Dovesse andare da Gasperini, in prestito o per 35 milioni con diritto di recompra a circa 45-50, Endrick potrebbe finire al centro del progetto e al posto di Dybala. Al Milan, invece, arriverebbe come “punta”, sostituendo Gimenez che continua a non convincere Allegri in rossonero.