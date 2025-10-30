Osimhen ora è pronto a tornare: due big via, spendono 100MLN

Victor Osimhen è pronto a dire addio al Galatasaray e affrontare una nuova grande sfida: già a gennaio dice sì ma poi lascia a giugno.

L’attaccante nigeriano ha fatto di tutto in estate per firmare con il Galatasaray e alla fine è riuscito a far trovare la quadra al Napoli e al club turco che hanno raggiunto un accordo su cifre altissime. Osimhen al Galatasaray è un vero e proprio idolo, uno dei migliori calciatori mai passati per Istanbul e sicuramente il più forte del campionato turco attualmente.

Ma a fine stagione potrebbe essere avviata una nuova telenovela sull’attaccante ex Napoli che anche in Serie A è stato devastante negli anni scorsi.

Calciomercato, Osimhen già lascia il Galatasaray

La stagione di Osimhen con il Galatasaray sta procedendo a gonfie vele. L’ex Napoli ha scelto di andare in Turchia per proseguire la sua carriera a un livello ancora importante ma dopo appena due stagioni in Turchia potrebbe già decidere per l’addio.

Ci sono già molte voci che riguardano il futuro di Osimhen e il suo addio può diventare una verità concreta nei prossimi mesi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Victor Osimhen è già pronto a lasciare il Galatasaray: l’attaccante nigeriano vuole accettare un grande corteggiamento.

Osimhen obiettivo del Barcellona: al posto di Lewandowski

Robert Lewandowski sta vivendo probabilmente la sua ultima stagione al Barcelllona. Il campione polacco sta già giocando a ritmi alterni in questa annata con i blaugrana e a fine stagione saluterà per continuare la sua carriera in MLS o in Arabia Saudita.

Secondo quanto riferisce SPORT, il Barcellona sta valutando il nome di Victor Osimhen per sostituire Lewandowski. I blaugrana vogliono un centravanti che possa essere devastante per il modo di giocare e per le idee di Flick e l’ex Napoli sembra la figura perfetta da questo punto di vista.

Osimhen al Barcellona sarebbe un colpo eccezionale per i catalani che avrebbero a disposizione un centravanti di livello altissimo, alla pari con tutte le altre squadre in giro per il mondo.

Barcellona su Osimhen: servono 100 milioni

Il Barcellona segue Victor Osimhen già da qualche settimana e potrebbe decidere di chiudere il colpo verbalmente già nel mese di gennaio. Alcuni dirigenti blaugrana hanno già parlato con il nigeriano, proponendogli l’opportunità di giocare da titolare per il Barça e l’ex Napoli ne è felicissimo.

Il Galatasaray chiede 100 milioni per cedere Osimhen al Barcellona e i blaugrana potrebbero trovare questa cifra da spendere solo con l’addio di Lewandowski e quello di un altro top.