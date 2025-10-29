Milan, scambio a gennaio: arriva l’attaccante della Nazionale

Il Milan continua a fare fatica in attacco a trovare gol con i propri attaccanti e per questo motivo che in vista di gennaio possono cambiare le cose con l’arrivo di un nuovo acquisto.

Perché in questo momento è chiaro che c’è la forte volontà da parte della società rossonera di fare qualche sforzo maggiore per andare a costruire una squadra forte in vista dei prossimi anni e tornare da subito competitiva sia in Italia che in Europa. Ma alcune scelte non hanno pagato e il mercato di gennaio può tornare ad essere decisivo per il Milan che può fare nuovi acquisti.

La società rossonera vuole provare a rimediare ad alcuni errori commessi, visto che in attacco non ci sono le risposte che ci si aspettava da alcuni giocatori ed ecco che può cambiare tutto in vista delle prossime settimane quando riaprirà la sessione di mercato di gennaio dove il Milan può fare un nuovo colpo in attacco.

Sono diverse le occasioni che possono venirsi a creare, come quella da parte del Milan di convincere l’attaccante della Nazionale italiana di approdare in rossonero da subito per cercare di dare una svolta dal punto di vista dei gol.

Calciomercato Milan: scambio a gennaio per l’attaccante

Considerando che Allegri continua a puntare sul 3-5-2 potrebbero essere state fatte delle valutazioni sbagliate che possono presto cambiare tutto in casa Milan.

Perché Gimenez non convince e può partire subito a gennaio e al suo posto può arrivare un nuovo attaccante che al Milan piace da tempo. I 38 milioni investiti per Nkunku potrebbero essere un rimpianto visto che Moise Kean costava 52 milioni e sarebbe stato più adatto a questo modulo a due punte.

Ecco che allora a gennaio si può riaprire l’occasione Moise Kean al Milan considerando che la Fiorentina vive un momento fortemente delicato e che può sacrificare il proprio attaccante per una grossa cifra. Da capire se tra i club italiani si può chiudere l’affare con uno scambio o con investimento cash, prima però il Milan in quel caso dovrà vendere Gimenez.