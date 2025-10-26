Inter, infortunio serio: salta Lookman, a gennaio un altro colpo

Vengono fuori delle novità con aggiornamenti negativi per l’Inter di Cristian Chivu che dopo la sconfitta di Napoli deve fare i conti con un’altra brutta notizia.

Gli infortuni tormentano le squadre italiane e in particolare l’Inter di Chivu che ora ha perso un altro giocatore che rischia di dover stare fuori davvero più tempo di quanto ci si aspettava. Un momento davvero delicato che potrebbe portare la società a fare delle valutazioni differenti rispetto quello che si era pianificato in vista della sessione di calciomercato di gennaio.

Dovranno essere fatte delle nuove valutazioni che saranno effettuate dalla società milanese perché ora gli infortuni all’Inter iniziano ad aumentare e ci sono delle scelte che dovrà fare la società considerando che possono arrivare dei nuovi acquisti.

Perché arrivano delle novità proprio riguardo quello che è stato un altro infortunio per l’Inter che può cambiare anche i piani di mercato del club nerazzurro che aveva diverse idee in vista di gennaio.

Calciomercato Inter: nuovo acquisto dopo l’infortunio

In questo momento c’è la sensazione che possa arrivare un nuovo colpo per l’Inter di Chivu visto che gli infortuni fanno capire che la società nerazzurra ha bisogno ancora di dover allungare la rosa con dei colpi mirati.

In estate l’Inter ha mancato l’acquisto di Lookman e di un centrocampista, erano questi i due obiettivi che possono tornare di moda a gennaio. Perché il club nerazzurro ha un budget di 20 milioni di euro circa e può pensare anche di fare dei sacrifici, perché ci sono giocatori come Frattesi che hanno mercato e che spingono per andare via.

L’Inter perde per infortunio Henrikh Mkhitaryan e ora pensa al mercato in vista di gennaio. Perché il centrocampista rischia di dover stare fuori per almeno 1 mese e ora la società pensa di intervenire in vista della sessione di mercato invernale per correre ai ripari.

L’infortunio di Mkhitaryan può cambiare i piani dell’Inter che può mollare definitivamente Lookman e pensare di andare a chiudere un nuovo colpo a centrocampo, tra i primissimo obiettivi c’è proprio Ederson sempre dell’Atalanta e occhio all’addio di Frattesi nel caso.