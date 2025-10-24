Nuno Tavares, è finita con la Lazio: a gennaio sarà venduto in Serie A

Un altro nuovo problema per Maurizio Sarri, con Nuno Tavares che finisce fuori anche per la sfida contro la Juventus di questo week-end.

Lazio-Juve tagliata in due dalle assenze e una tra queste, con diverse partite fuori, riguarda Nuno Tavares.

Col blocco del mercato la Lazio non ha potuto operare su un calciomercato che si è visto fermo praticamente sia in entrata che in uscita con i biancocelesti che hanno provato a tenere botta quantomeno fino a gennaio con le uscite, per l’impossibilità di tesserare alcuni giocatori fino a che non si sbloccherà la sua situazione. C’è chi però a gennaio saluterà la Lazio ed è il caso di Nuno Tavares, calciatore che è tra i principali possibili partenti, stando alle voci recenti, soprattutto per i problemi che continua ad avere costringendo la Lazio a reinventarsi nell’undici titolare che Sarri è costretto a scegliere.

Nuno Tavares saluterà a gennaio: sarà venduto in Serie A

Ha dovuto cambiare le liste, inserendo anche Basic e trattandolo come “incedibile” adesso, Maurizio Sarri. Le cose sul mercato sono cambiate completamente, anche a causa del blocco dello stesso per la Lazio, ma a gennaio sarà proprio quella biancoceleste la squadra più attiva in entrata e in uscita per il club della Capitale. Tant’è che tra i partenti risulta esserci Nuno Tavares.

Il fuoriclasse portoghese non risulta più uno degli intoccabili della Lazio, col suo valore di mercato che si è anche un po’ svalutato a causa di quella che è la sua condizione fisica. E l’ennesimo infortunio di oggi, annunciato da Sky Sport, spingerebbe Lotito a delle riflessioni per gennaio.

Venderlo a cifre comunque ancora importanti, prima che possano calare ulteriormente, sarebbe la soluzione. Anche se costretti a venderlo poi ad una diretta concorrente italiana, nel calciomercato di gennaio. Attraverso i soldi incassati – circa 20-25 milioni di euro per l’ex Arsenal -, la Lazio poi farà investimenti importanti nel mercato di riparazione.

Dove giocherà Nuno Tavares? Due big su di lui

Nuno Tavares potrebbe fare al caso di due club in Italia. La primissima squadra che si farà avanti, approfittando del valore del suo cartellino svalutato, è la Juventus.

Il club bianconero avrebbe bisogno di un innesto in quel ruolo e discorso analogo potrebbe essere per il Milan. Fino a questo momento Estupinan non ha convinto, un po’ per la stessa questione di Nuno Tavares alla Lazio. Se dovessero valutarlo maggiormente integro rispetto all’esterno dell’Ecuador, allora i rossoneri punterebbero forte sul portoghese in uscita dalla Lazio.