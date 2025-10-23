Joao Mario bocciato: la Juve ha in pugno un altro esterno

L’acquisto estivo della Juventus si è rivelato un vero e proprio flop. Adesso la Juve si interroga su Joao Maria che rischia di diventare un nuovo esubero. Intanto, per gennaio i bianconeri hanno fretta di chiudere l’accordo per un nuovo giocatore.

Il portoghese, scalzato nelle gerarchie anche da Kalulu, adattato nella posizione di quinto, è finito ai margini del progetto juventino ed è per questo motivo che a gennaio potrebbe già salutare.

C’è chi si interroga su chi sarà l’erede sulla fascia destra di Joao Mario che è ormai ai titoli di coda della sua esperienza in bianconero

Non è solo il reparto offensivo ad avere delle difficoltà ma anche sulle corsie laterali c’è qualche problema a livello numerico, visto che ormai Tudor ha già fatto capire di non voler considerare Joao Mario.

Come evidenziato anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’ex Porto fino a questo momento è un separato in casa per la Juventus.

Non è preso in considerazione dal tecnico croato che gli sta preferendo addirittura Kalulu, che è ormai considerato un difensore centrale.

Con un minutaggio di poco superiore ai 300 minuti, Joao Mario si sta rivelando uno dei tanti flop del mercato targato Comolli. Ecco perché a gennaio la Juventus dovrà prendere provvedimenti. E circola già un nome nuovo per la corsia laterale della Vecchia Signora.

Via dalla Juve, i bianconeri hanno già pronto l’erede di Joao Mario

Arrivato alla Juventus per questioni di bilancio, Tudor avrebbe confermato volentieri in bianconero Alberto Costa.

Eppure, per esigenze societarie l’estate scorsa si è lavorato per questo scambio che però non ha portato nulla di nuovo alla Juventus. Anzi. Solo problemi. Per Tudor soprattutto, che non ha tante alternative sulla fascia destra.

Ecco perché per gennaio si cerca l’occasione per occupare quella posizione. Occasione che può arrivare dal campionato di Serie A.

Dodo alla Juventus?

Torna di moda il nome dell’esterno di proprietà della Fiorentina. Il brasiliano, che ha tutto per fare la differenza con la maglia della Vecchia Signora, già in passato è stato accostato alla Juventus.

Adesso è un nome che torna d’attualità per i dirigenti bianconeri che guardano con attenzione a Dodo per la fascia destra. Considerando anche il momento negativo che sta vivendo la viola, la Juve potrebbe approfittarne per strappare il calciatore ad un prezzo di saldo, con circa 20-25 milioni di euro si può portare a casa.