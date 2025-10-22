Il “nuovo Barella” all’Inter: lo comprano dalla Serie B

L’Inter sta iniziando a valutare nomi nuovi in vista della prossima stagione: arriva un super colpo dalla Serie B.

I nerazzurri hanno iniziato a macinare gioco e vittorie in questo momento della stagione, con grande entusiasmo e tanta voglia di tornare a lottare per la vittoria. La situazione è cambiata in maniera positiva negli ultimi due mesi, fatto di grandi partite, ottime prestazioni e vittorie entusiasmanti che hanno cambiato anche il pensiero dei tifosi rispetto all’iniziod della stagione.

Ci sono tanti nomi che sono già sulla lista di Piero Ausilio che sta lavorando al futuro e al miglioramento della rosa attuale che ha bisogno di ulteriori modifiche nel prossimo futuro.

Calciomercato Inter, nuovo colpo dalla Serie B

L’Inter ha rinnovato la sua rosa in questa stagione con l’innesto di alcuni giovani che possono essere il futuro del club. Cristian Chivu li sta già inserendo pian piano nella rosa e sta avendo ottimi risultati ma ci sono ancora parecchie cose da sistemare per rendere la rosa ancora più forte.

Il futuro dell’Inter passa dalle mosse di mercato che si faranno da gennaio in avanti, con alcuni colpi che sono già nelle idee della dirigenza da diverso tempo.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta valutando l’innesto di un nuovo centrocampista dalla Serie B.

Inter su Dagasso del Pescara

Secondo quanto riferisce TMW, l’Inter si è messa sulle tracce di Matteo Dagasso è uno dei giovani più interessanti della Serie B. Gioca con il Pescara ed è uno dei talenti migliori del calcio italiano. Si sta ben mettendo in mostra nel campionato cadetto e potrebbe diventare presto l’oggetto del desiderio delle big.

Il suo agente lo ha paragonato a Nicolò Barella per il modo di stare in campo e per come riesce a gestire bene sia la fase difensiva che la fase offensiva.

“Somiglia a Barella dell’Inter perché è un centrocampista che ha tutte e due la fasi e qualità tecniche“, ha detto il suo agente Carlo Di Rienzo a TMW. “Chiaramente con le dovute proporzioni ma oggi somiglia a Barella, magari in futuro può sviluppare altre caratteristiche“.

Inter su Dagasso: il piano per acquistarlo

L’Inter è sulle tracce di Matteo Dagasso e lo sta studiando da molto vicino. È un classe 2004 con grande spirito di sacrificio e corsa e per questo è finito nel mirino dei nerazzurri che hanno già un piano per acquistarlo.

L’idea è quella di acquistare Dagasso dal Pescara già a gennaio ma lasciarlo in prestito al Pescara e poi girarlo ancora in prestito biennale in Serie A per dargli la possibiiltà di crescere.