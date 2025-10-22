E’ fatta per Ziyech: sta firmando, annuncio di Fabrizio Romano

Colpaccio Ziyech. L’asso marocchino è pronto a tornare protagonista in una nuova squadra: ecco quale.

Rimasto svincolato dopo la recente esperienza nel campionato del Qatar, il calciatore dopo mesi di trattative con svariati club ha deciso di accettare la proposta di una big che gli ha sottoposto l’offerta più convincente.

Ecco le ultimissime riguardo il nuovo accordo che vede protagonista il calciatore marocchino classe 1993 che adesso è pronto a vivere questa avventura.

Annuncio da parte del giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano che, sempre sul pezzo, ha informato i tifosi riguardo la prossima destinazione dell’ex Ajax e Chelsea.

Un tempo corteggiato da tante big, ha vissuto nella fase calante in quest’ultimo periodo di carriera tanto da restare svincolato per parecchio tempo.

Alla fine, ecco la svolta con il calciatore che prossimamente si legherà al nuovo club che ha deciso di scommettere su di lui.

Calciomercato: stanno prendendo Ziyech

Si ricomincia là dove tutto ebbe inizio.

Una vera e propria sorpresa da parte della società che ha messo a segno un colpo davvero importante per tutto il movimento calcistico.

L’ingaggio di Ziyech rappresenta un vero e proprio affare da parte della società con il calciatore che, nonostante i suoi 33 anni, ha ancora tanto da dire e la forza di poter fare la differenza in qualunque campionato.

Non è un mistero, infatti, che anche in Italia qualche squadra aveva iniziato a pensare di ingaggiare Ziyech a parametro zero. Dal Bologna alla Fiorentina, sono queste le società accostate al talento marocchino nell’ultimo periodo.

Alla fine, però, ha prevalso un’altra decisione da parte del calciatore che è tornato in patria per vestire la maglia del club di Casablanca.

Ziyech pronto a firmare: ecco i dettagli

Ecco perché, dopo tanta attesa, ha deciso di chiudere l’accordo e firmare con il Wydad Casablanca in lotta per il primato nel campionato marocchino.