Juve, nuovo acquisto in difesa: il Real Madrid incassa 20 milioni

Momento complicato per la Juventus che guarda al futuro e alle prossime mosse anche di mercato da dover adottare, perché la società bianconera continua ad essere in difficoltà nel reparto difensivo.

Si valutano quelli che possono essere i prossimi acquisti della Juventus che vive un momento delicato e serio visto che con l’infortunio di Bremer c’è una grossa emergenza in difesa e ora la società vuole provare ad investire su nuovi profili di livello. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro visto che si parla di quella che può essere la mossa ora del club bianconero per portare un nuovo difensore in rosa.

Ci sono diverse situazioni di mercato che valuta ora la Juve che vuole farsi trovare pronta in vista del mercato di gennaio, quando aprirà la sessione invernale e ci saranno dei nuovi investimenti da dover fare.

Perché è chiaro che c’è un vero e proprio problema in casa Juve che riguarda il reparto difensivo che ora è a serio rischio visto che ci sono delle novità in merito a quella che può essere una nuova scelta strategica che può adottare la società andando anche a cambiare allenatore. In caso di rivoluzione potrebbero esserci anche dei nuovi innesti da portare a gennaio e occhio alle sorprese.

Calciomercato Juve: colpo in difesa, incassa anche il Real Madrid

Perché la Juventus potrebbe mettere le mani su una delle rivelazioni del campionato italiano, si tratta di un difensore che continua ad essere una vera garanzia in questo momento e occhio anche alle scelte in vista del futuro con i bianconeri che possono presentare una grossa offerta.

La Juventus vuole rinforzare la difesa e tra i nomi monitorati c’è sicuramente anche Mario Gila, giovane difensore spagnolo che con la Lazio si sta mettendo in mostra da anni ad alti livelli. Il classe 2000 è oggi uno dei punti di rifierimento della Lazio di Sarri che grazie a lui riesce ad ottenere spesso risultati importanti.

Ma come rivelato dal Corriere della Sera, in estate la Lazio ha rifiutato 35 milioni di euro per Mario Gi dal Brighton anche perché in caso di cessione, la Lazio dovrebbe girare il 50% al Real Madrid.

La Lazio rischia di perdere Gila a zero nel 2027 e per questo che tra gennaio e giugno del 2026 potrebbe essere costretta ad accettare di lasciarlo andare con un prezzo massimo di 40 milioni, con 20 che non andrebbero nelle casse di Lotito ma in quelle del Real Madrid che ha la metà della percentuale in caso di sua futura rivendita.