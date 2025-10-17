Primo esonero in Serie A nel weekend: hanno chiamato De Rossi

Possibile primo colpo di scena in Italia nel campionato di Serie A con più di una società che pensano ad un cambio di allenatore e occhio ora alla sorpresa De Rossi come sostituto.

Perché arrivano delle importanti notizie di calciomercato che possono cambiare tutto in vista della stagione in corso considerando che c’è chi parla seriamente di quello che può accadere con un cambio di strategia da parte di un club italiano che pensa di andare a fare un forte cambiamento esonerando l’attuale allenatore per chiamare un sostituto e c’è De Rossi in pole.

Possibile scelta a sorpresa da parte della prima società perché dopo la sosta di ottobre ci si aspettano dei segnali completamente diversi da parte del club che non ha ottenuto in campo i risultati sperati. Ecco che allora si valuta davvero l’esonero che può ribaltare la prima panchina in Serie A.

Ci sono delle nuove notizie che possono essere decisive riguardo il cambiamento dell’allenatore che può essere esonerato e al suo posto si pensa ad un sostituto come De Rossi. Perché c’è una lunga lista di allenatori disponibili al momento in Italia che possono fare comodo a diversi club di Serie A per la loro esperienza nel massimo campionato italiano.

Esonero in Serie A: puntano su De Rossi

Potrebbe arrivare proprio in questo weekend il primo esonero in Serie A con Daniele De Rossi che può essere il sostituto ideale e scelto da parte di una società. Si è fatto il nome del giovane allenatore ex Roma su più fornti e presto può arrivare la svolta decisiva.

Perché proprio De Rossi ha rescisso il suo contratto con la Roma a cui era legato, un chiaro messaggio che il suo incarcio potrebbe presto essere assunto da una nuova squadra di Serie A.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano il cambio in panchina con De Rossi che può tornare a lavorare e farlo con una nuova squadra del campionato italiano.

In questo weekend in molti rischiano la panchina e il primo esonero può arrivare dopo Pisa-Verona dove Gilardino e Zanetti possono essere licenziati. Al loro posto entrambe le società vorrebbero puntare proprio su De Rossi che piace tanto anche al Torino in caso di esonero di Baroni.