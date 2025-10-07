Quando torna Immobile: resta ancora fermo, decisa la partita

Ciro Immobile è atteso dal Bologna per un ritorno in campo di grande importanza ma ora ci sono novità sui tempi di recupero.

L’attaccante italiano è tornato in Serie A dopo l’esperienza al Besiktas e vuole dimostrare di essere ancora pronto ai ritmi di un certo livello del calcio nostrano. Aveva annunciato di voler fare benissimo, di portare il Bologna in alto e fare in modo che Gennaro Gattuso potesse valutare anche il suo profilo tra i papabili attaccanti da portare al Mondiale 2026, qualora l’Italia dovesse qualificarsi.

Immobile è fermo per infortunio dal 25 agosto e la situazione del suo rientro in campo è molto delicata: ci sono novità che possono cambiare totalmente il futuro rossoblù.

Bologna, infortunio Immobile: le ultime sul rientro

Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A è stato accolto con grande entusiasmo da tutto il mondo del calcio italiano e soprattutto dai tifosi del Bologna che si aspettano un grande impatto sulla squadra, soprattutto dal punto di vista mentale e poi c’è il desiderio di vederlo segnare a raffica, come ai tempi della Lazio.

Dopo la prima partita, all’Olimpico contro la Roma, Ciro Immobile si è fermato per infortunio e non è ancora tornato a disposizione di Vincenzo Italiano.

Secondo le ultime notizie, Ciro Immobile sta provando ad accelerare per tornare presto in campo: vuole essere a disposizione di Italiano il prima possibile.

Infortunio Immobile, stabiliti i tempi di recupero

Il ritorno in campo di Ciro Immobile è ancora incerto. L’infortunio muscolare è stato pesantissimo: è fermo da oltre un mese e solo ora la strada del rientro inizia a farsi viva sul suo percorso. Sta lavorando sodo per tornare il prima possibile e mettersi a disposizione del Bologna, per fare in modo che la squadra possa sognare in grande anche con i suoi gol.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, tra 10 giorni circa Immobile tornerà ad allenarsi con il gruppo rossoblù. Il problema però resta: non sarà subito a disposizione di Vincenzo Italiano, avrà bisogno di almeno due settimane per tornare in condizione.

Immobile verrà gestito in maniera molto cauta per evitare qualsiasi tipo di ricaduta che sarebbe estremamente pesante per il club e per lo stesso calciatore, anche dal punto di vista mentale.

La partita del rientro in campo di Immobile

Il rientro in campo di Ciro Immobile è previsto per metà novembre. Avrà bisogno di tempo per mettere a posto i muscoli e per tornare in forma dal punto di vista fisico. La partita del possibile ritorno in campo di Ciro Immobile è quella contro il Napoli del 9 novembre.

Il ritorno di Immobile si sta avvicinando. Ci sono sensazioni positive sul campione italiano che vuole mettersi totalmente a disposizione di Italiano e prendersi la titolarità in Serie A, visto che è fuori dalla lista europea.