Inter, affare col Tottenham: il nuovo acquisto per Chivu

L’affare col Tottenham può piazzarlo l’Inter, per quella che sarà a quel punto una girandola di calciomercato.

Un calciatore rumeno che lascia l’Inghilterra per finire al centro della difesa del club nerazzurro, al servizio del Mister connazionale, Cristian Chivu.

È l’ipotesi di calciomercato che arriva dall’estero per quella che è la scelta che faranno in difesa agli Spurs. Dopo aver preso Danso, con la volontà di andare a chiudere quello che è il colpo Gila, occhio alla separazione infatti da uno di quei calciatori che, prima del grande approdo a Londra, sembrava poter finire proprio a Milano, per vestire i colori nerazzurri. Una questione, a questo punto, soltanto rimandata. Con Chivu in panchina può concretizzarsi a gennaio quello che è il colpo su un calciatore che, in ogni caso, dovrà sostenere delle visite mediche importanti e approfondite dopo l’infortunio al crociato che ha subìto, impedendogli di incidere proprio col Tottenham in Premier League.

Inter, il nuovo difensore dal Tottenham

Per Cristian Chivu, conoscendo il connazionale, può arrivare quello che è il difensore rumeno che farebbe al caso proprio del presente e del futuro dei nerazzurri.

Già in precedenza, prima dell’arrivo quindi del nuovo allenatore, l’Inter stava monitorando quella che era la situazione legata all’ex Genoa ed ex Juventus, Radu Dragusin.

Il centrale piaceva anche al Napoli, che alla fine ha preso altre scelte per la difesa che si è costruita con Antonio Conte. Dovendo prendere Gila dalla Lazio, il Tottenham dovrà liberargli il posto. E lo stesso si libererà infatti proprio con la separazione per Dragusin, calciatore rumeno arrivato già al capolinea probabilmente di quella che è la sua esperienza agli Spurs.

Calciomercato Inter: le cifre del colpo dal Tottenham

Come fanno sapere da Spurs Web, nelle intenzioni del Tottenham c’è quella di prendere Gila dalla Lazio, difensore che andrebbe a sostituire Dragusin che è in uscita. A causa anche del suo infortunio al ginocchio, il club di Londra pare averlo tagliato fuori dal suo progetto, portando l’Inter a sceglierlo.

L’operazione che vedrebbe poi protagonista l’Inter, sarebbe quella legata ad un prestito con opzione di riscatto. Gli Spurs presero Dragusin per una cifra intorno ai 25 milioni di euro ed è per una cifra molto vicina a questa che l’Inter riuscirebbe a fissare i milioni del possibile riscatto, poi, a fine stagione. Dragusin sarebbe l’erede perfetto di Acerbi e De Vrij, per un futuro che il club nerazzurro deve trovare attraverso il ricambio generazionale al quale si sta preparando Ausilio per l’Inter che dovrà essere di Cristian Chivu.