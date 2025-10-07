Esonero dopo la Champions: sfida decisiva per la Juve

Possibile svolta per un’altra panchina che può cambiare con la Champions League che ora diventa decisiva e il futuro dell’allenatore è sempre più in bilico.

Ci sono delle nuove e importanti notizie che arrivano e riguardano quello che può accadere perché sono tanti gli allenatori a rischio esonero in Europa e anche la Juventus attende una svolta dal suo allenatore Igor Tudor che non ha iniziato nel modo migliore in campionato, ma soprattutto in Champions League.

Il club bianconero non può assolutamente permettersi l’ennesimo passo falso questa stagione e dovrà provare ad andare avanti il più possibile in ogni competizione. Per questo motivo che, con la svolta che può arrivare nelle prossime ore, può incidere anche il futuro proprio della Juventus di Tudor che si gioca un dentro o fuori già nelle prossime partite.

Dopo un buon inizio sono arrivati 5 pareggi consecutivi tra campionato e Champions che ora fanno riflettere la Juventus e fanno venir fuori di nuovo i fantasmi di quello che è stato vissuto con Thiago Motta in panchina lo scorso anno. Proprio l’ex allenatore bianconero però potrebbe tornare in panchina molto presto perché si parla di lui in caso di un esonero dopo in base a come andrà il cammino in Champions League.

Esonero deciso: affronta la Juventus in Champions

Ma c’è anche chi sembra stare peggio dal punto di vista dei rapporti con il proprio allenatore, perché non soltanto la Juventus ha vissuto un momento poco felice in questo inizio di stagione, c’è un’altra squadra che valuta davvero di esonerare l’allenatore e cambiare tutto.

Tra i club non felici dell’andamento della propria squadra c’è anche il Monaco che pensa di esonerare Adi Hutter e portare in Francia un nuovo allenatore. Il club del Principato di Monaco in questo momento è al quinti posto in campionato e in Champions ha iniziato malissimo contro il Club Brugge per poi riuscire a strappare 1 punto al Manchester City allo scadere con un calcio di rigore.

Ma questo non potrebbe bastare a Adi Hutter che rischia l’esonero e il Monaco per il nuovo allenatore ha pensato anche a Thiago Motta. Secondo le ultime notizie però che arrivano da Tuttosport l’ex allenatore della Juventus non è convinto e per questo motivo che ora il club francese punta forte su Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund.

Proprio il Monaco affronterà la Juventus nell’ultima giornata di Champions League che diventerà decisiva, quindi bisognerà capire anche chi Tudor e i bianconeri si ritroveranno davanti tra l’ex Thiago Motta o Edin Terzic, l’uomo della finale col Borussia Dortmund.