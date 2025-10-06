Esonero durante la sosta, cambia una panchina in Serie A

Ribaltone in panchina in Italia, perché arriva la conferma di un primo esonero in Serie A dopo quello che è accaduto nelle prime partite stagionali di campionato in Serie A.

Esonero in Serie A: pronto il sostituto nella pausa Nazionali

Ci sono delle conferme che arrivano e riguardano quella che può essere la scelta che pensa di fare ora una società che valuta seriamente il cambio allenatore in Serie A con una decisione che può portare al ribaltone in panchina approfittando della sosta delle Nazionali per dare una spinta diversa.

Tante le possibili scelte che possono esserci in questo momento visto che sono tanti gli allenatori fuori senza squadra in attesa di una nuova sfida. Perché in questo momento chi tra più rischia in Italia c’è Patrick Vieira che con il Genoa può essere esonerato.

Inaspettata decisione che può prendere ora il Genoa per il suo allenatore Vieira che in estate era ricercato da tanti club anche importanti, ma ora può essere licenziato per fare spazio ad un altro. Perché ci sono De Rossi, Nesta, D’Aversa, Ballardini, Pecchia e tanti allenatori disponibili in attesa di una nuova chiamata e nella pausa Nazionali il Genoa può fare una scelta importante di questo tipo.