Esonero dopo la sconfitta: ten Hag il sostituto a sorpresa

Ci sono delle importanti notizie che riguardano l’esonero di uno degli allenatori che in questo weekend pagherà con il licenziamento dopo la sconfitta e a sorpresa il sostituto sarà Erik ten Hag.

Un weekend di riflessioni per tanti dei migliori club d’Europa che approfittando della sosta Nazionali possono iniziare a tirare le somme per un primo giudizio da dover valutare in particolar modo quello sui propri allenatori. Ecco che allora c’è una società che pensa seriamente all’esonero dell’allenatore e cambiare puntando su Erik ten Hag.

Occhio a quella che sembra essere quindi la scelta da parte della società che vuole seriamente provare a dare una scossa all’ambiente dopo un periodo difficile. Ora c’è la volontà di andare a chiudere per il nuovo allenatore dopo l’esonero.

Occhio a quelle che possono essere le novità in arrivo nel giro delle prossime ore perché ci sono delle situazioni che possono sbloccarsi da un momento all’altro perché già si parla di quello che sembra essere un cambio ormai annunciato da parte del club. Anche in Italia pensano a diverse valutazioni che possono portare a degli esoneri e ci sono delle nuove notizie su un grande cambio in panchina.

Esonero immediato dopo la sconfitta: ten Hag il sostituto

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio la scelta che pensa di fare uno dei club che si trova in difficoltà in questo inizio campionato, perché può arrivare la decisione che porterebbe al ribaltone in panchina con la scelta di ten Hag come sostituto.

Si parla tanto ancora una volta di Erik ten Hag , ex allenatore del Manchester United e del Bayer Leverkusen con cui non sono andate al meglio le cose in questi ultimi anni. Adesso l’allenatore olandese potrebbe nuovamente tornare al passato e dove ha lasciato il segno perché su di lui c’è l’Ajax.

Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, l’allenatore potrebbe sostituire Johnny Heitinga che sta avendo un inizio di stagione difficile con l’Ajax che ora può tornare a lavorare sotto la gestione di ten Hag dopo l’esonero.

La pesante sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia aveva già messo in bilico la posizione di Johnny Heitinga ma dopo la sconfitta anche in campionato per 3-1 contro lo Sparta Rotterdam è stato deciso per l’esonero di Heitinga con Ten Hag pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Ajax.