Milan, nuovo difensore: c’è l’ok del Borussia

Per il nuovo difensore del Milan, nella girandola svelata dall’estero, è arrivato l’ok dal Borussia Dortmund.

Uno dei simboli dell’ultimo Borussia Dortmund può lasciare la Bundesliga ed è coinvolto il Milan in quello che è l’annuncio di calciomercato che hanno svelato da Fichajes.net.

Nelle scelte del club rossonero c’è quella di andare verso un nuovo difensore perché, dopo aver perso Thiaw nell’ultima sessione di mercato in estate, non si è concretizzato quello che sarebbe stato il colpo dal Liverpool, che non ha portato infatti a Joe Gomez. Lasciando perdere il difensore dei Reds, è su altri obiettivi che proseguirà il mercato di Igli Tare. E ripescando dai vecchi pallini del club rossonero, occhio a quella che è l’ipotesi che viene fuori, appunto, nella porta scorrevole sui difensori. Con l’ok dal Borussia Dortmund per la cessione del proprio difensore, scatterà di riflesso quella che è la possibilità sull’operazione che porta al nuovo centrale dei rossoneri.

Calciomercato Milan: il nuovo difensore “grazie” al Borussia Dortmund

Il nuovo centrale del Milan arriverebbe “grazie” al Borussia Dortmund per quella che è un’operazione che è stata svelata dalla Spagna.

Il forte centrale tedesco è la primissima idea del Barcellona che, per 40 milioni di euro, andrebbe a sistemare quella che è la difesa di Hansi Flick che ha voglia di vivere un ricambio totale, dando via magari anche uno dei pezzi grossi del suo reparto difensivo. Perché, malgrado il rinnovo nella passata stagione, che non ha permesso né al Milan né ad altri club italiani di provare a prenderlo, Ronald Araujo non convince a pieni voti l’allenatore tedesco che andrebbe ad affisarsi ad un suo connazionale per il futuro dei blaugrana.

È per questo che, prendendo Nico Schlotterbeck dal Borussia Dortmund, il Barcellona andrebbe a liberare Ronald Araujo. E a quel punto, il Milan, tornerà alla carica per prenderlo. Da capire se a gennaio o a fine stagione, con un valore di mercato ben preciso.

Le cifre del colpo del Milan

È chiaro che sarebbe stato meglio prenderlo a zero, non avesse trovare il rinnovo. Ma per Ronald Araujo, alle cifre contenute che saranno, prenderlo potrebbe comunque valerne la pena.

Si tratta infatti di una possibilità di 30-40 milioni di euro, sulla quale il Milan potrebbe avanzare riflessioni importanti. Il centrale uruguaiano, per caratteristiche e qualità, potrebbe fare al caso di Allegri. Lo stesso uruguaiano è arrivato a quanto pare al capolinea della sua avventura in maglia catalana e, salutando il Barcellona, potrebbe scegliere la Serie A e il Milan per il proseguo della sua carriera.