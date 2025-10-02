Milinkovic torna in Italia: beccato allo stadio, con chi firma a gennaio

Sergej Milinkovic-Savic si è rivisto in Italia, qui dove i rumors di calciomercato nei suoi riguardi non si placano.

È stato accerchiato oltretutto dall’amore dei tifosi che, al di là dei colori, non hanno dimenticato la grandezza del calciatore che, assieme ad altri, ha rappresentato il ruolo di centrocampista tra i più importanti degli ultimi dieci anni in Italia.

Tant’è che nella serata di ieri, a seguire la sfida e in Tribuna, c’era anche lui. Milinkovic-Savic non ha dimenticato l’Italia e la stessa Italia non si è dimenticata di lui. Senza rinnovo è tra le principali voci di calciomercato, le stesse che lo vedono tutt’ora protagonista, con la possibilità di vederlo firmare già a gennaio per un ritorno in Serie A sempre più probabile. Anticipando le cose che verrebbero comunque fuori alla fine di questa stagione, Milinkovic-Savic potrebbe dire addio all’Arabia Saudita per il suo ritorno in Italia.

Calciomercato: Milinkovic-Savic beccato allo stadio in Italia

Si ritroverebbe in Italia con suo fratello Vanja Milinkovic-Savic, magari proprio da avversario per la lotta al titolo. Poi c’è anche la possibilità di un ritorno alla Lazio, già a gennaio, come rinforzo a sorpresa per Maurizio Sarri.

Dovesse dire addio all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, Milinkovic-Savic, lo farebbe probabilmente solo per amore dell’Italia che lo ha coccolato per gran parte della sua carriera. Godendosi un paio di giorni in Italia, Milinkovic-Savic è volato in Italia per godersi una splendida città come Napoli, “ospite” di suo fratello Vanja che ha seguito probabilmente “esultando” anche ai gol del Napoli a causa proprio del legame con suo fratello, che ha difeso i pali della porta del Maradona per la seconda volta nella sua carriera in Champions League.

Sarà stato fiero del fratello, Sergej, quando lo ha visto difendere anche la porta quasi al fischio finale in una parata a dir poco incredibile, col Maradona che è esploso di gioia per la vittoria contro lo Sporting Lisbona. Stessi tifosi che al Maradona hanno scattato foto proprio con Sergej Milinkovic-Savic che si è prestato alle stesse e con la possibilità di rivederlo in Serie A al più presto, qualora dovessero essere confermate le cose sul suo ritorno a gennaio.

Con chi firma Milinkovic-Savic? Due ipotesi, ma niente Napoli

Niente Napoli, nonostante il legame col fratello Vanja, per Milinkovic-Savic. C’è da dire che gli azzurri, proprio a centrocampo, sono messi bene numericamente. E allora, dov’è che potrà tornare in Italia, proprio Sergej Milinkovic-Savic?

Tra le ipotesi resta sempre la stessa, quella che porta alla Juventus. Dovesse tornare in Italia e farlo a gennaio, rinuncerebbe a gran parte del suo ingaggio e la Juventus andrebbe a spendere 15-20 milioni di euro circa per il suo cartellino. Discorso analogo alla Lazio, che potrebbe dare a Sarri un innesto importante a centrocampo considerando che in maxi-emergenza, proprio il tecnico di Figline, si trova costretto alle scelte in mezzo al campo e sarà così fino a gennaio, considerando il blocco del mercato fino alla prossima sessione in pieno inverno.