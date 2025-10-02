Il Torino licenzia Baroni, ha già l’accordo con un altro club in Italia

Primo momento di grande difficoltà per uno degli allenatori di Serie A, perché il primo a rischiare di essere esonerato in Italia può essere proprio Marco Baroni dal Torino.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano questo momento di grossa difficoltà ora da parte del Torino di Baroni che si trova a soli 4 punti dopo 5 partite e ora alla sesta giornata può essere proprio la sua Lazio a decretare la fine della sua nuova avventura in granata. Perché con un’altra sconfitta può arrivare l’esonero dell’allenatore.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché proprio in questo weekend può arrivare l’annuncio decisivo per quella che può essere una decisione da parte del Torino di esonerare Baroni per scegliere un nuovo allenatore ed è stato già individuato in De Rossi il sostituto ideale.

Però al momento le cose non sembrano andare come previsto, perché ci sono delle conferme che riguardano proprio il cambio in panchina. Ci si aspettava di più da Baroni e per questo che il Torino stufo è pronto a ribaltare tutto.

Esonero Baroni: l’allenatore ha un altro accordo

Ma per Marco Baroni nonostante l’esonero dal Torino potrebbe restare ad allenare in Serie A un altro club e anche da subito. Perché in questo weekend sono diverse le società che potrebbero pensare di dare il via ad un cambiamento.

Se Baroni dovesse essere esonerato dal Torino occhio a chi può seriamente puntare su di lui, perché ci sono delle novità in merito a quella che può essere la scelta da parte di alcune società di pensare proprio al suo nome in caso di cambiamento.

Chi proverebbe a convincere Baroni al ritorno è il Lecce che con Di Francesco non sta trovando fortuna e potrebbe riportare in panchina l’allenatore che per due stagioni ha fatto cose importanti in Italia con il club salentino.

Un’altra società che vive una situazione di bilico è la Fiorentina e anche lì il nome di Baroni potrebbe intrigare se il Torino dovesse confermare il licenziamento in questo fine settimana.