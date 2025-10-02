Calciomercato: stanno prendendo Balotelli

Ancora svincolati, ecco le ultimissime notizie sul futuro di Balotelli. C’è una novità che interessa i tifosi e i suoi fan: ecco quale.

L’attaccante classe 1990 è attualmente svincolato, in cerca di una nuova sistemazione per poter chiudere al meglio questi ultimi anni di carriera. L’esperienza dello scorso anno a Genova, con i rossoblù, è stata davvero formativa per il giocatore che adesso sta cercando la squadra giusta per questo periodo della sua esperienza da calciatore.

Nelle ultime ore ha preso sempre più corpo anche un’altra pista di mercato che riguarda sempre Mario Balotelli.

C’è ancora la possibilità per le società di ingaggiare i giocatori senza contratto e svicolati. In una situazione come questa, il club sta realmente pensando di prendere Balotelli che può andare a completare il reparto offensivo del club.

Una suggestione, una fantasia, da parte del presidente che sta riflettendo riguardo il buon esito dell’operazione. Anche i tifosi sarebbero entusiasti da questo eventuale arrivo che potrebbe essere accolto in maniera positiva dalla società.

C’è bisogno, però, di un po’ di tempo prima della formalizzazione. Infatti, per il momento non si è ancora passati ad una vera e propria trattativa di mercato: si tratta solo di un’idea da parte della società.

Infortunio grave in attacco, adesso pensano a Balotelli come rinforzo

Lo stop forzato del giocatore ha accentuato le voci relative al possibile arrivo in Italia di Balotelli, che è finito nel mirino della società che sta pensando a Supermario per l’attacco

E’ davvero una buona occasione quella di prendere a Balotelli?

Ci sono voci diverse fra chi crede ancora nel potenziale dell’attaccante scuola Inter e chi invece ritiene inutile il suo acquisto.

Per il momento, non ci sono aggiornamenti concreti se non questa fantasia di Giulini di portare a Cagliari Balotelli per sostituire Belotti che ha con la rottura del legamente ha ormai già chiuso la sua stagione in Sardegna.

Balotelli al Cagliari? Nuovi aggiornamenti sull’affare

Per l’attaccante c’è la possibilità di rimettersi in discussione in un posto come Cagliari che può essere fondamentale per la rinascita di Supermario. Ecco perché questa situazione va seguita con attenzione con la stima di Giulini che alla fine potrebbe portare a qualcosa in più di un semplice contatto, con l’arrivo a Cagliari di Balotelli che potrebbe stravolgere il calciomercato degli svincolati.