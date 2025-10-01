Palladino torna in panchina: esonero nel weekend di Serie A

Arrivano conferme che riguardano il futuro di Raffaele Palladino che può tornare in Serie A dopo l’addio dalla Fiorentina con la rottura con la società al termine della stagione.

Presto però potrebbero arrivare delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere proprio in occasione del prossimo weekend in Serie A. Perché dopo soltanto 6 giornate di campionato della nuova stagione che può esserci l’annuncio del ritorno in panchina di Palladino che può essere il sostituto dopo il primo esonero.

Diverse le panchine a rischio in Italia dopo poche giornate, ma ci sono già delle riflessioni in corso da parte di alcune società che valutano seriamente di cambiare e approfittarne nella pausa Nazionali che ci sarà dopo questo prossimo weekend di Serie A che metterà di fronte sfide importanti e già forse decisive per qualcuno. Perché tra i vari allenatori a rischio esonero in Serie A c’è chi può essere rimpiazzato da Palladino.

L’ex allenatore della Fiorentina è pronto a rimettersi in gioco e farlo di nuovo in Italia, dove ci sono delle società che avrebbero provato già ad allacciare i rapporti con l’allenatore che può essere chiamato subito per tornare già da questi prossimi giorni.

Esonero in Serie A nel weekend: chiamano Palladino

Possibile colpo di scena per il giovane allenatore italiano che ha voglia di tornare a lavorare da subito senza perdere tempo e dopo essersi messo alle spalle la rottura con la società della Fiorentina ora guarda avanti con fiducia. Perché c’è pronta una nuova occasione per Palladino in Italia.

Tra le varie panchine a rischio c’è anche quella del Torino con Marco Baroni che rischia l’esonero e Palladino è la prima scelta. Il presidente Urbano Cairo, contestatissimo in città dai tifosi granata, potrebbe prendere la sua prima decisione forzata, quella di cambiare allenatore dopo pochissime giornate.

Andamento troppo di alti e bassi di Baroni che rischia l’esonero col Torino e Palladino può essere il nuovo allenatore. Perché è proprio l’ex tecnico della Fiorentina che è valutato come prima scelta per essere il sostituto e il prossimo weekend diventa decisivo.