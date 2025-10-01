Il Milan perde un altro titolare, va in Premier prima del Mondiale

Arrivano delle nuove notizie di calciomercato che riguardano la scelta che sembra aver preso uno dei calciatori simbolo del Milan che è pronto a dire addio per firmare con un altro club.

La svolta sembra ormai arrivata, perché il Milan con il nuovo progetto avviato con Allegri alla guida tecnica e Tare come direttore sportivo, ha già cambiato tanto nella rosa con alcuni dei migliori giocatori che sono andati via ed altri che sono arrivati.

In questo momento ci sono delle novità che riguardano proprio quella che può essere la mossa da parte della società rossonera, perché il club può pensare anche di accettare di sacrificare uno dei suoi migliori calciatori per puntare su altri profili. Occhio quindi a quello che può accadere con il via libera al trasferimento di un calciatore del Milan.

C’è una squadra che fa sul serio e pensa di inserire in rosa il prima possibile uno dei migliori giocatori del Milan che può lasciare l’Italia e approdare nel campionato di Premier League, dove c’è una società che sta intensificando i contatti per provare a chiudere l’affare.

Calciomercato Milan: un’altra cessione decisa

Può arrivare già agli inizi del nuovo anno, con il mese di gennaio 2026 che diventa quindi decisivo per il possibile accordo di un calciatore del Milan con la sua prossima squadra. Perché in questo momento non sembrano esserci più speranze per la sua permanenza in rossonero.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il possibile cambio di strategia da parte del Milan per i prossimi giocatori in scadenza di contratto perché ora un altro grande campione può andare via a zero e non si vuole più ripetere una situazione di questo tipo.

E’ sempre più possibile l’addio di Mike Mignan dal Milan perché c’è il Chelsea che ora fa sul serio per il portiere francese che è in scadenza di contratto a giugno 2026.

Beffa per il Milan che perderà a zero Maignan con il Chelsea pronto a farlo firmare già dai prossimi mesi, visto che da gennaio sarà libero di accordarsi per la prossima stagione con un nuovo club.

Non ci sono possibilità di rinnovo e l’addio è ormai certo. Secondo le ultime notizie Mike Maignan andrà al Chelsea che conta di chiudere l’affare e annunciarlo già prima del prossimo Mondiale delle Nazionali.