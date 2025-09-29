Un altro problema prima di Juve-Milan: i tempi di recupero

C’è un altro problema legato ad un infortunio nei giorni che anticipano Juventus-Milan.

I rossoneri escono vincenti da San Siro contro i campioni d’Italia del Napoli e, oltre a dover fare i conti con l’espulsione di Estupinan che vedrà l’assenza nella sfida contro i bianconeri, bisognerà fare ammenda anche ad altre assenze pesanti e da entrambe le parti per una delle più grandi classiche del calcio italiano.

Juventus e Milan sono tornate ad alti livelli e, quest’anno, hanno già messo in chiaro che proveranno a scalfire il posto occupato da Napoli e Inter nella passata stagione. Molto passerà da quello che a Torino risulta già come “scontro Scudetto”, così come lo è stato quello di San Siro contro il Napoli di Antonio Conte. Una sfida però che vede diverse assenze e, una tra queste, è possibile perché arriva a causa di un infortunio venuto fuori proprio dal match di quest’ultimo week-end.

Juventus-Milan: un altro problema prima del big match di Serie A

C’è una settimana di tempo per lavorare e per recuperare sugli infortuni. A San Siro si è rivisto Leao, ma Allegri ha perso Estupinan per l’espulsione che non lo vedrà all’Allianz Stadium, con i rossoneri che dovranno reinventarsi la difesa.

Il ritorno a Torino di Rabiot e Allegri, rischia di vedere però nell’undici titolare poi un’assenza pesante perché, l’infortunio durante Milan-Napoli rischierà poi di non essere smaltito.

Si tratta di uno di quei calciatori che, oltretutto, avrebbe voluto Igor Tudor per la sua difesa. Non sarà probabilmente del match Fikayo Tomori, difensore centrale che ha lasciato il campo per un fastidio muscolare. Da capire se si tratta di affaticamento o se di qualcosa in più, ma tutto sarà valutato giorno per giorno, come hanno fatto sapere da MilanNews.

Le condizioni di Tomori e le assenze per Juve-Milan

Le assenze possibili che saranno da qui ad una settimana perché la sfida all’Allianz arriva domenica sera alle 20 e 45, sono diverse. Il Milan deve valutare cosa succederà con Tomori, tenendo in conto già l’assenza di Estupinan che spingerà Allegri a scegliere Bartesaghi. Ma potrebbe essere anche il turno di Koni De Winter, che giocherebbe titolare poi al posto di Tomori, in caso di necessità.

Dall’altra parte però, in casa Juve, sono da valutare le condizioni di Conceicao e con la formazione bianconera che, già in settimana, dovrà sfidare il Villarreal in Champions League. Sarà una settimana di decisioni e di monitoraggio sulle condizioni dei propri titolari, sia per Allegri che per Tudor.