“Colpa di Inzaghi”, Inter: un calciatore attacca l’ex allenatore

Arriva una bomba in casa Inter con un calciatore che ha sferrato un duro attacco al suo ex allenatore Simone Inzaghi che è stato preso di mira da uno dei leader della squadra.

Ci sono delle nuove e forti dichiarazioni che arrivano proprio da uno di quelli che è stato un calciatore di riferimento in campo e fuori dell’Inter di Simone Inzaghi che ora che non lavora più con l’ex allenatore che ha scelto di andare in Arabia Saudita ha voluto dire qualcosa proprio al tecnico italiano.

Il progetto di Simone Inzaghi all’Inter si è concluso con un anno davvero deludente e dispendioso, dove il club ha perso i 4 trofei che aveva provato a giocare fino alla fine e restando senza titoli. Tanta amarezza e anche qualche lite di troppo all’interno del club che ha poi cambiato molto. Ora proprio contro l’ex allenatore arriva un duro attacco.

Inter: un calciatore attacca Inzaghi

E’ arrivato proprio in queste ora l’attacco di un calciatore dell’Inter che ha voluto spendere delle parole per il suo ex allenatore Simone Inzaghi che dopo aver lasciato l’Italia ha scelto di fare una decisione diverse andando ad allenare in Arabia Saudita.

E’ stato l’esterno mancino nerazzurro Federico Dimarco, tra i più brillanti nelle ultime due uscite dell’Inter di Chivu e decisivo nelle vittorie contro Sassuolo e Cagliari, a fare delle dichiarazioni forse un po’ a sorpresa.

Perché proprio Federico Dimarco ha voluto attaccare Simone Inzaghi con una frecciata all’ex allenatore in un’intervista concessa a Sky Sport prima della conferenza stampa della vigilia del match di Champions League, dove il club affronterà lo Slavia Praga.

Il difensore dell’Inter Federico Dimarco ha “punzecchiato” il suo ex allenatore Simone Inzaghi andando ad elogiare la gestione sua con il nuovo allenatore Chivu.

“Non è cambiato nulla perché io ho sempre dato il 100%. Poi è chiaro che giocando più spesso per 90′ e non uscendo dal campo sistematicamente dopo un’ora la condizione può soltanto crescere”. Un chiaro messaggio quello di Dimarco contro Inzaghi e la sua gestione degli ultimi anni.