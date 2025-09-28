Juventus, sacrificio a gennaio: lo vendono a 40 milioni

La Juventus è pronta a tornare sul mercato in vista della sessione di gennaio dopo aver fatto tanti movimenti in entrata e uscita proprio quest’estate, ora però può arrivare un altro sacrificio.

Perché il club bianconero dovrà trovare sempre di più una strategia per migliorarsi ma far quadrare anche i conti che per troppi anni sono stati in rosso. Ora occhio a quello che può essere il tentativo da parte di alcune società che possono farsi avanti per provare a chiudere l’acquisto di un calciatore della Juventus che può essere sacrificato con una cessione a gennaio.

Proprio in queste prossime settimane potrebbero arrivare determinati movimenti di mercato decisivi per sbloccare nuovamente quello che può essere il mercato della Juventus che fa sul serio e vuole tornare a fare anche nuovi investimenti se dovessero esserci delle partenze.

Ora spuntano delle voci molto importanti riguardo quella che può essere una seria valutazione di una grande cessione a gennaio con un calciatore simbolo della Juve che può essere lasciato andare per fare cassa. Un sacrificio necessario e che sarà valutato solo per una maxi offerta convincente da parte della società.

Calciomercato Juventus: cessione da 40 milioni a gennaio

E’ un momento decisivo questo per la possibilità che arrivi una cessione da parte della Juventus che può vendere un calciatore a gennaio visto che può venirsi a creare la grande occasione di chiudere una plusvalenza importante per il giocatore.

E’ l’esperto di mercato Ekrem Konur che svela quella che può essere una mossa da fare a gennaio da parte della Juventus che può vendere Manuel Locatelli che ha attirato l’attenzione di tanti club in giro per l’Europa.

In questo momento Manuel Locatelli si sta rivelando essere un’arma in più per il centrocampo di Tudor e considerando che indossa anche la fascia di capitano sembra difficile un suo addio, ma non è scontato.

Chelsea, Newcastle, Aston Villa, West Ham e Bayer Leverkusen sono le squadre che punterebbero all’acquisto di Locatelli a gennaio con la Juventus che per 40 milioni di euro per dare il via libera per lasciarlo andare.