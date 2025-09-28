Il Milan già compra per gennaio: 30MLN per il colpo da Liverpool

Non basta la formazione attuale ad Allegri. O meglio, non basta per competere come vuole farlo col Milan, per il presente e per il futuro.

Tant’è che Igli Tare deve investire per alimentare la qualità tecnica dell’organico a disposizione di Massimiliano Allegri, non solo in ottica futura.

Se le cose dovessero andare nel verso giusto, come minimo il Milan otterrà un posto in Champions League e ci sarà a quel punto bisogno di intervenire come ha fatto il club azzurro, dopo lo Scudetto della passata stagione. Questa sera c’è il Napoli campione d’Italia che arriva a Milano e la prima sfida tra Conte e Allegri – i due non si incrociano da dodici anni – dirà a tutti se questo Milan è una seria candidata per lo Scudetto oppure no. Ma appunto, per esserlo, qualcosa dovrà essere rinnovato nell’organico sul quale, attraverso il mercato, il dirigente albanese sta già lavorando.

Calciomercato Milan: il colpo dal Liverpool già a gennaio

Può arrivare già a gennaio il colpo dal Liverpool, considerando il bisogno che ha il club rossonero di andare a sistemare tutto ciò che va risolto in una situazione difensiva che è cambiata dal momento in cui è andato via Thiaw e non è riuscito a prendere Leoni nell’ultima estate e che poi si è sfortunatamente rotto il crociato nella sua prima annata in Premier League.

Ma sempre dalla Premier, la vicenda che ha visto saltare Guehi come acquisto dei Reds, ha bloccato tutto sul nascere per un colpo sul quale il Milan puntava.

Si tratta di Joe Gomez, centrale inglese arrivato probabilmente al capolinea della sua avventura ad Anfield. Come fanno sapere dall’estero e precisamente da Fichajes.net, già a gennaio può dire addio il centrale inglese che, al fine di cercare di ritrovare un posto in Nazionale, potrebbe scegliere di trasferirsi subito al Milan. Sarebbe sua la volontà ed è su questo che farà leva il club rossonero per far calare al Liverpool le sue pretese economiche e le condizioni sulla formula della cessione in Italia.

La cifra e la formula del colpo Joe Gomez per il Milan

Senza attendere l’estate, Igli Tare potrebbe fare sul serio, anticipando il colpo Joe Gomez dal Liverpool praticamente a gennaio. Da Anfield la richiesta non cambia ed è sempre la stessa: 30 milioni di euro.

I rossoneri chiederebbero un prestito di sei mesi, con la possibilità di riscattarlo a 20-25 milioni di euro, seguendo la scia che fu per Tomori, prima di prenderlo a titolo definitivo dall’Inghilterra. Così come per il centrale ex Chelsea, anche Joe Gomez potrebbe “rinascere” in Italia considerando che a Liverpool non trova più spazio e che, nel ricambio generazionale, sarà uno di quei calciatori tagliati fuori da Arne Slot.