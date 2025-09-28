Cambiano allenatore: c’è la rescissione, chi arriva al suo posto

Un altro risultato negativo per la squadra e a pagare è proprio l’allenatore. Arriva la rescissione con il mister, ecco tutti i dettagli.

Siamo già entrati in un momento clou della stagione, con i primi risultati negativi che possono far cambiare i giudizi della società.

E’ il caso del mister, che è finito nel mirino dell’ambiente con la dirigenza che alla fine ha trovato l’accordo per chiudere prima il rapporto con il club.

Adesso c’è attesa riguardo il nome del sostituto che dovrà prendere il suo posto e ribaltare la situazione in campionato.

E’ già corsa contro il tempo per il club che è in ritardo nella programmazione, rispetto alla propria tabella di marcia.

La sconfitta nell’ultimo turno di campionato ha fatto precipitare la situazione con l’allenatore che è stato mandato via.

Dopo ore di interlocuzioni, alla fine si è trovato l’accordo per la rescissione del contratto che sarà formalizzata quanto prima. Adesso la società è pronta a prendere un nuovo allenatore che dovrà gestire al meglio la situazione della squadra.

Ribaltone in panchina, c’è la rescissione: arriva un italiano?

Ci sono tanti tecnici liberi e in attesa di una chiamata.

La sensazione è che alla fine il club potrebbe fare un tentativo anche per un tecnico italiano come Palladino o Thiago Motta, che però dovranno decidere se accettare o meno la destinazione.

Pur essendo una big, la squadra gioca comunque nella Saudi Pro League. Il ricco ingaggio e la prospettiva di un mercato stellare, potrebbe convincere entrambi gli allenatori.

Infatti, come riportato da Nicolò Schira, all’Al Itthad si va verso l’interruzione del contratto con l’attuale allenatore Laurent Blanc che è reduce dalla sconfitta contro l’Al Nassr di venerdì.

9 punti in 4 partite per la squadra di Benzema. Troppo pochi per la società che ha trovato l’intesa per la rescissione del contratto con il mister francese.

Nuovo allenatore Al Itthad: chi prenderà il posto di Blanc?

Attenzione alla pista italiana Palladino o Thiago Motta, per la squadra araba che valuta con attenzione anche altri profili. Infatti, sullo sfondo resta viva anche l’opzione che porta a Xavi, fermo dopo l’addio dal Barcellona. Così come Sergio Conceicao, anche lui libero dopo la fine della sua esperienza al Milan della passata stagione. Non resta che attendere, dunque, l’ufficialità della rescissione di Blanc con l’Al Itthad e la scelta del prossimo allenatore.