Calciomercato Juventus: stanno prendendo il cugino di Sucic

Pista straniera per la Juventus, che sta seguendo con attenzione l’evoluzione del calciatore che ha impressionato l’area tecnica dei bianconeri.

Mister Moneyball Comolli, infatti, ha da tempo dato delle indicazioni ai suoi più stretti collaboratori che stanno portando avanti il lavoro indicato dal dirigente.

La Juve sta cercando profili stranieri per migliorare la rosa puntando soprattutto su dei giovani talenti ed è in quest’ottica che l’area scouting ha messo nel mirino il cugino del centrocampista dell’Inter Petar Sucic.

Valutazioni in corso da parte dei bianconeri, che già in estate avevano provato a prendere un altro centrocampista per completare il reparto.

Considerando il brutto rendimento di Koopmeiners e il contratto in scadenza di Mckennie, la dirigenza si sta muovendo per non farsi trovare impreparata. Si è parlato di Milinkovic che è un obiettivo ma anche di Bernardo Silva per la prossima estate. Intanto, spunta fuori un nome a sorpresa per i bianconeri.

Calciomercato Juventus: chi prende la Juventus?

Se così dovesse essere, il prossimo Juventus Inter rischia di diventare una sfida tutta in famiglia. Non solo Thuram, infatti, adesso i bianconeri hanno messo nel mirino il cugino di Petar Sucic, che gioca nella Real Sociedad.

A riportare l’indiscrezione di calciomercato, relativa all’interesse dei bianconeri nei confronti del centrocampista croato, è il giornalista di tmw Nicolò Ceccarini, che ha svelato il retroscena confermando la pista di mercato con gli scout che stanno seguendo con attenzione l’evoluzione del ragazzo, acquistato un anno fa dal Sociedad per 10 milioni di euro.

Comolli e i suoi dirigenti, dunque, stanno valutando questo nuovo nome per il centrocampo con l’affare che potrebbe entrare nel vivo già a gennaio con Luka Sucic alla Juventus.

Dal Sociedad alla Juventus, il cugino di Sucic arriva in Serie A?

La Juventus monitora la situazione di Luka Sucic, 23enne croato nonché cugino dell’altro Sucic di proprietà dell’Inter.

Cresicuto nel settore giovanile del Salisburgo, è da un anno in Spagna alla Real Sociedad che l’ha comprato per 10 milioni di euro. Si tratta di un profilo interessante e in linea con i nuovi obiettivi della Juventus, che vuole sperimentare puntando su giocatori stranieri che possono fare bene nel campionato di Serie A.

Resta, ovviamente, l’incognita relativo al prezzo del club spagnolo che, di sicuro, vorrà fare plusvalenza dalla cessione del centrocampista che in questo avvio di stagione ha giocato con il contagocce, totalizzando 3 presenze per un totale di 92 minuti.