Ribaltone Atletico: torna in Italia a gennaio

Siamo già ai titoli di coda di un rapporto iniziato questo estate? E’ questo lo scenario che si sta prefigurando con le parole del mister che pesano come un macigno sul giocatore.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti dalla Spagna, con il Cholo Simeone che ha rotto il silenzio riguardo i nuovi acquisti e l’apporto che stanno dando alla squadra.

C’è ancora tanto da fare all’interno dell’Atletico, con l’inizio di stagione che non ha regalato tante gioie con 9 punti in 6 partite.

Ecco perchè, nel mirino, sono finite le scelte di mercato della società. Arriva la stoccata in diretta da parte di Simeone che ha tirato le orecchie a due nuovi acquisti che, a questo punto, a gennaio possono già tornare in Serie A: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato, sorpresa dalla Spagna: Simeone lo rimanda in Italia?

Il mercato è ricco di insidie e colpi di scena.

E’ il caso anche del giocatore, prelevato in estate dall’Atletico Madrid che in questo avvio di campionato sembra non aver convinto del tutto la squadra spagnola.

Le aspettative sono comunque tante, anche a fronte dell’investimento fatto. Ecco perché c’è la speranza che qualcosa può cambiare già a partire dalla partita di domani.

Ecco, intanto, le dichiarazioni da parte di Simeone su Raspadori.

Cosa ha detto Simeone su Raspadori: l’attaccante è già ai ferri corti all’Atletico?

C’è subito un grande ostacolo sulla strada dell’Atletico Madrid. Domani, infatti, è previsto il derby contro il Real. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida, il Cholo Simeone si è soffermato anche su alcuni singoli della squadra.

Parlando dei due italiani Raspadori e Ruggeri, Simeone non ha usato mezze misure facendo una critica pubblica ai due nuovi acquisti.

“Da loro mi aspetto davvero di più. Raspadori deve dare il massimo, si sta allenando adesso con più continuità. E’ bravo, sa giocare, ha delle buone capacità. Lo stesso vale anche per Matteo che quando è stato chiamato ha fatto bene ma deve dare ancora di più. Abbiamo bisogno che tutti facciano la loro parte e diano il massimo anche perché se sono qui è perché sappiamo ciò che possono dare a questa squadra”.

Dichiarazioni importanti che, allo stesso tempo, confermano però la grande stima di Simeone nei confronti dei due acquisti italiani Raspadori e Ruggeri che sono chiamati a dare il massimo. Se le cose non dovessero cambiato non è da escludere un clamoroso ribaltone durante il mercato di gennaio.