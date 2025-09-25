Mercato: il nuovo portiere dell’Inter arriva a gennaio dalla Premier

L’Inter va a caccia di un nuovo portiere, facendogli ereditare il posto occupato tra i pali di San Siro da Yann Sommer.

Dall’Inghilterra hanno svelato il nome del portiere su quale punta l’Inter che a gennaio, permettendo al club in questione di incassare e di non perderlo a zero, finirebbe appunto in nerazzurro per liberare poi Sommer subito oppure a fine anno.

L’Inter, dal canto proprio, ha la possibilità di far vivere a Josep Martinez una stagione da protagonista e con la possibilità di schierarlo titolare da qui in avanti, salutando Sommer che cercava spazio già altro, con una destinazione al Galatasaray che poi non è stata confermata. Discorso diverso sarà invece per il futuro, considerando che l’avventura dello svizzero, senza rinnovo e con le critiche che sono arrivate in questa prima parte di stagione, pare giunta al termine a Milano.

Calciomercato: il nuovo portiere dell’Inter dal Leeds United

Come hanno fatto sapere da Team Talk, l’Inter starebbe puntando forte su un portiere francese della Premier League.

Il classe 2000 del Leeds risulta essere uno dei talenti più importanti tra i pali del campionato in Inghilterra, col francese che potrebbe compiere il grande salto dopo il passato vissuto al Lorient e il presente che vive in Inghilterra adesso, ma senza futuro. Perché allo storico club della Premier pare non intenzionato a rinnovare.

Al fine di evitare una separazione a zero – anche se l’Inter valuterebbe anche il colpo a zero da ufficializzare il primo luglio -, il club neopromosso in Premier League potrebbe vendere il proprio portiere a gennaio.

Il numero uno dell’Under 21 della Francia, in questo momento, è tagliato fuori dalle scelte del suo allenatore, probabilmente anche a causa della questione contrattuale. E l’Inter, prendendolo per 15 milioni oppure a zero a fine anno, si assicurerebbe così il nuovo portiere ed erede di Yann Sommer nel nome di Illan Meslier.

Sommer ha già perso il posto? Chi sarà titolare all’Inter

Rischia già di aver perso il posto da titolare in questa stagione, Yann Sommer, portiere che saluterà a fine anno. Il club nerazzurro si sta già cercando un nuovo portiere e tra i candidati, per Ausilio, è spuntato fuori il nome del giovane estremo difensore del Leeds.

A prescindere se Meslier dovesse arrivare a gennaio o a giugno – il Leeds preferirebbe monetizzare subito -, la realtà dice che l’Inter è a caccia di una nuova soluzione in porta. E questa porta all’addio inevitabile dello svizzero.