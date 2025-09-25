Juve, colpaccio da Madrid: arriva in prestito

La Juventus si appresta a piazzare il colpaccio dal Real Madrid: occasione in vista del mercato dei gennaio

La sessione estiva di calciomercato è terminata da poco meno di un mese, ma la Juventus pensa già a quello che potrebbe essere il prossimo colpo.

Nella scorsa sessione estiva di calciomercato la Juventus si è messa in mostra come uno dei club più attivi e soprattutto abile nel muoversi nonostante le numerose difficoltà legate a fattori economici e non solo. Il direttore generale Damien Comolli, dopo la riconferma di Igor Tudor in panchina, si è messo all’opera per consegnare al tecnico croato una rosa all’altezza per tornare a essere competitivi sia in Italia che in ambito europeo.

In particolar modo, alla corte di Igor Tudor sono arrivati Jonathan David, Joao Mario, Lois Openda ed Edon Zhegrova oltre alla riconferma di Francisco Conceicao, riscattato dal Porto dopo la prima stagione in bianconero. Insomma, la Juventus si è rinforzata soprattutto in attacco, ma le vie del calciomercato sono infinite e in vista della prossima sessione invernale di trasferimenti il club bianconero potrebbe piazzare un altro importante colpo nel reparto offensivo nonostante la rinascita di Dusan Vlahovic, protagonista di un avvio di stagione convincente tra campionato e Champions League.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco dal Real Madrid

Il calciomercato, del resto, può regalare sempre occasioni da cogliere al volo ed è quello che potrebbe fare la Juventus nel corso dei prossimi andando a pescare un colpo importantissimo dal Real Madrid di Xabi Alonso.

Stando a quanto rivelato da Sport.es, infatti, la Juventus sarebbe sulle tracce di Endrick, giocatore finito nel mirino del club bianconero già nei mesi scorsi. Reduce da un infortunio che lo ha ostacolato in questo inizio di stagione, il talentuoso attaccante brasiliano classe 2006 allo stato attuale non rientrerebbe nei piani del tecnico Xabi Alonso e avrebbe così deciso di lasciare i Blancos per avere la possibilità di giocare con maggiore continuità.

La Juventus potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi anche se – chiaramente – i bianconeri dovrebbero trovare l’accordo con il Real Madrid per il prestito del giocatore, legato ai Blancos da altri cinque anni di contratto.