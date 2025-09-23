Napoli: Conte perde un altro titolare, si è infortunato

Piove sul bagnato in casa Napoli con l’infortunio di un altro titolare. I tre punti, per fortuna, salvano tutto: ecco i dettagli.

Nuovi aggiornamenti riguardo lo stop del calciatore che è uscito acciaccato dal match di campionato contro il Pisa.

Ecco le ultimissime notizie riguardo le condizioni fisiche del giocatore che dovrà essere valutato attentamente dallo staff medico.

Ennesima tegola, dunque, per mister Conte che deve fare i conti con questa situazione che può condizionare le prossime scelte del tecnico.

Il Napoli non si ferma in campionato e mette a segno un nuovo successo in Serie A, contro il Pisa.

Partita sulla carta semplice e che invece si è rivelata più tosta del solito. Alla fine, però, a trionfare sono gli azzurri che sono sempre più primi.

Per Antonio Conte ci sono 2 brutte notizie, arrivate da questa partita: ecco tutti i dettagli.

Napoli: infortunio per un titolare, cosa è successo

Problemi per un titolare del Napoli, che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso della sfida contro il Pisa.

Condizioni da valutare per il giocatore che, nelle prossime ore, si dovrà sottoporre agli esami di routine che chiariranno meglio l’entità del problema.

Successivamente sarà stabilita la tempistica sul recupero del calciatore. Intanto, per Conte c’è un altro problema da risolvere dopo che in giornata è arrivata la diagnosi anche riguardo l’infortunio di Pasquale Mazzocchi, che ha saltato la sfida contro il Pisa per un affaticamento.

E’ sempre la difesa il reparto più colpito dagli infortuni. Buongiorno si è fatto male di nuovo ed è uscito al minuto numero 80.

Al posto dell’ex Torino è entrato Juan Jesus. Ora si attendono solo gli aggiornamenti che chiariranno meglio lo stato di salute del ragazzo.

Napoli: Buongiorno infortunato?

Il difensore è uscito acciaccato dal match casalingo contro il Pisa. Conte ha subito schierato la carta Juan Jesus, per non correre rischi sull’ex Torino che è sempre a rischio infortunio.

La speranza è che non sia nulla di grave anche perché in questo momento il tecnico ha diversi problemi in difesa, considerando l’assenza prolungata di Gutierrez e quella di Rrahmani che non ha ancora recuperato dallo stop con la Nazionale.

Si attendono gli esami e le comunicazioni da parte del club azzurro. Intanto, Conte spera sempre che non sia nulla di particolarmente grave.