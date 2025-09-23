Inter, che colpo: anticipato il Milan, lo comprano a 20 milioni

Ci sono delle novità che riguardano già la prossima sessione di calciomercato, perché ora ci sono degli aggiornamenti sul prossimo acquito dell’Inter che pensa di aver trovato il giocatore ideale.

E’ un momento decisivo per il futuro dell’Inter che deve cercare in ogni modo di rimettersi a lavoro e trovare la giusta via dopo anni sotto la gestione Inzaghi. Arrivano delle novità in merito a quello che può accadere in questo momento perché la società nerazzurra sta cercando di rimettersi sul giusto binario dopo un anno lungo e difficile da digerire visto che si è concluso con zero titoli.

La sensazione è che la società stia lavorando per migliorare una rosa andando a ringiovanirla e allo stesso tempo cercare di mantenere la qualità per provare a fare le giuste scelte per i prossimi anni. Ora però c’è la conferma che riguarda proprio quello che può essere il trasferimento di un nuovo giocatore all’Inter.

Sono diversi i giocatori che possono essere cambiati nella rosa attuale dell’Inter, ma occhio a quello che può accadere per quanto riguarda un ruolo specifico, perché adesso c’è la sensazione che possa arrivare davvero l’ok per andare a chiudere un nuovo e importante colpo.

Calciomercato Inter: scelto il prossimo acquisto, Milan beffato

Tra i vari obiettivi dell’Inter spunta fuori un nuovo calciatore che piace tanto anche al Milan. La sensazione è che si possa arrivare a chiudere un nuovo affare in vista già delle prossime settimane, perché ora il club nerazzurro vuole cercare in ogni modo di trovare la giusta soluzione.

Tra i vari obiettivi dell’Inter c’è quello del nuovo portiere e occhi puntati su Elia Caprile. L’ex portiere del Napoli che oggi vive da protagonista la Serie A grazie al Cagliari presto può fare il definitivo salto di qualità per giocare con un’altra big italiana.

Su Caprile c’è il forte interesse di Juventus e Milan da tempo, ma ora spunta anche l’Inter. Il portiere ha una valutazione da 20 milioni di euro che è proprio la cifra stanziata da Oaktree per il prossimo portiere.

Sommer va ormai verso la fine della sua avventura in nerazzurro e la volontà è quella di prendere un portiere che possa dare qualcosa in più anche di Martinez. Adesso pare che l’Inter abbia scelto Carpile.